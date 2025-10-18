GST 2.0 से खुशहाल हुआ बाजार! हर घर में पहुंची मां लक्ष्मी: वित्त मंत्री

GST 2.0 India 2025: जीएसटी 2.0 को लेकर शनिवार, 18 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. धनतेरस के शुभ अवसर पर निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ संयुक्त रुप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को जीएसटी रिफॉर्म से आए बदलावों की जानकारी दी. त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी और उपभोक्ताओं के विषय में वित्त मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की.

निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि, जीएसटी 2.0 को नवरात्रि के पहले दिन लागू किया गया था और सभी देशवासियों ने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार किया है. उन्होंने आगे बताया कि, केंद्र सरकार ने 54 आवश्यक वस्तुओं की निगरानी की है. जिसमें टैक्स कटौती करने के बाद इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचा है. वित्त मंत्री के अनुसार, जीएसटी रिफॉर्म से ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा.

जीएसटी 2.0 से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और वे पहले से ज्यादा बचत कर पा रहे है. सरकार ने जीएसटी 2.0 को ‘GST बचत उत्सव’ का नाम दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने डबल फायदा देकर हर घर में मां लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित किया है. उन्होंने जीएसटी 2.0 को देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है. जिससे निवेश और व्यापार को नई गति मिली है.

डेटा से जानें क्या आए हैं बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, सितंबर महीने के आखिरी 9 दिनों में पूरे भारत में खरीदारी में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई है. यात्री वाहन कैटेगरी की बात करें तो, यह 3.72 लाख यूनिट तक पहुंच गई. वहीं, दोपहिया वाहनों की बिक्री ने 21.60 लाख यूनिट के आंकड़ों को छू लिया. साथ ही, पिछले साल की तुलना में तिपहिया वाहनों की बिक्री में 5.5 प्रतिशत की तेजी आई. उन्होंने कहा कि, जीएसटी रिफॉर्म से टेलीविजन सेटों की बिक्री भी 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ गई. एयर कंडीशनर की बिक्री तो दोगुनी हो गई. इसके साथ ही एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज की गई है.

