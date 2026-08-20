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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Supply: 2027 में इस देश से LPG खरीदेगा भारत, हर महीने आएगी 55 हजार टन गैस

LPG Supply: 2027 में इस देश से LPG खरीदेगा भारत, हर महीने आएगी 55 हजार टन गैस

LPG Supply: भारत ने साल 2026 में गैस की काफी किल्लत देखी है, जिसके बाद अब 2027 के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है. आने वाले साल में भारत होर्मुज से LPG की सप्लाई नहीं लेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Aug 2026 11:09 PM (IST)
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India LPG Deal for 2027: भारत ने साल 2026 में तेल और गैस की काफी किल्लत देखी है. जिसको देखते हुए देश अब आने वाले साल यानी 2027 के लिए पहले से ही तैयार है. इसके लिए देश ने LPG सप्लाई के लिए एक नई डील की है. जिसके बाद अब देश में अगले साल LPG की कोई किल्लत नहीं होगी.

किस देश के साथ हुई डील?
दरअसल भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन (IOC) ने अल्जीरिया की सरकारी ऊर्जा कंपनी सोनाट्रैक के साथ LPG खरीदने की डील की है. इसके तहत भारत को 2027 में हर महीने अल्जीरिया से LPG मिलेगी. इस डील के अनुसार IOC को हर महीने एक बड़े गैस जहाज के जरिए 45 हजार से 55 हजार टन LPG मिलेगी. इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस शामिल होंगी.

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क्यों उठाया गया ये कदम?
भारत ने ये कदम LPG की सप्लाई के अलग-अलग स्रोत तैयार करने के लिए उठाया है. हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हुई परेशानियों के कारण ऊर्जा की सप्लाई प्रभावित हुई थी और भारत में LPG की उपलब्धता पर भी दबाव बढ़ा था. IOC पहले भी अल्जीरिया से LPG खरीदती थी, लेकिन बाद में उसने मिडिल- ईस्ट के देशों से ज्यादा LPG खरीदना शुरू कर दिया था. अब भारत ने फिर से अल्जीरिया से LPG खरीदना शुरू कर दिया है.

अमेरिका से भी बढ़ेगी LPG खरीद
भारत LPG की सप्लाई के लिए अमेरिका से भी ज्यादा गैस खरीदने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2027 में भारत अपने कुल LPG आयात का 25% तक अमेरिका से खरीद सकता है. इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां अमेरिका से LPG खरीदने के लिए मिलकर टेंडर भी जारी कर सकती हैं.

सरकार ने की PNG अपनाने की अपील
बता दें कि भारत का मकसद LPG के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना और सप्लाई में रुकावट का खतरा घटाना है. इसके साथ ही सरकार लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) अपनाने की भी अपील कर रही है, जिससे कि आयात होकर आने वाली LPG पर दबाव कम किया जा सके.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 Aug 2026 11:09 PM (IST)
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