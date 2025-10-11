पाकिस्तान के मुकाबले कितना घटा भारत का खजाना? दोनों देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का क्या है हाल?

India Forex Reserve: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 276 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 699.96 बिलियन डॉलर रह गया है. यह आंकड़ा 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लेवल से थोड़ा नीचे है. पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 2.334 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 700.236 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था. यह लगातार दूसरा हफ्ता है, जब देश के फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट दर्ज की गई. ऐसा खासतौर पर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी के कारण हुआ है.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी घटी

रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) भी 4.049 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 577.708 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं. यह ध्यान देने वाली बात है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही नहीं है, बल्कि यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन जैसी कई दूसरे देशों की करेंसीज भी शामिल है. जब डॉलर के मुकाबले इन करेंसीज की कीमत घटती या बढ़ती है, तो इसका असर FCA पर दिखता है. समीक्षाधीन हफ्ते में विशेष आहरण अधिकार (SDR) में 2.5 करोड़ डॉलर की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो 18.814 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

भारत अब भी मजबूत

वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास में देश का आरक्षित भंडार इस पूरे हफ्ते 40 लाख डॉलर की मामूली गिरावट के साथ 4.6669 अरब डॉलर रह गया. हालांकि, इस मामूली गिरावट के बावजूद भारत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में से एक बना हुआ है. 3 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत के गोल्ड रिजर्व में बढ़त देखी गई, जो 3.753 अरब डॉलर बढ़कर 98.77 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच गया.

पाकिस्तान का कितना भरा खजाना?

इसी के साथ अगर हम पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखें, तो गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 3 अक्टूबर, 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के फॉरेक्स रिजर्व में 2 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है. इसी के साथ अब यह 14.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. SBP ने अपने एक बयान में कहा, 3 अक्टूबर, 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 14,420.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया. पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई थी.

