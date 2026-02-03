हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia's Electronics Manufacturing: इंडिया-यूएस ट्रेड डील बड़ा मौका, 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट

India's Electronics Manufacturing: इंडिया-यूएस ट्रेड डील बड़ा मौका, 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट

India US Trade: यह ट्रेड डील ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत एक व्यापक वैश्विक व्यापार रणनीति पर काम कर रहा है. बजट 2026 में जहां घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है

By : राजेश कुमार | Updated at : 03 Feb 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील पर मुहर लगने को इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक गेमचेंजर माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित 500 अरब डॉलर के कुल द्विपक्षीय व्यापार में इलैक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. हालांकि, उद्योग जगत फिलहाल इस समझौते के विस्तृत प्रावधानों यानी फाइन प्रिंट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन्हीं से यह साफ होगा कि टैरिफ, नॉन-टैरिफ बैरियर, सप्लाई चेन और निवेश से जुड़े नियम व्यवहार में किस तरह लागू होंगे.

कई महीनों तक चली गहन बातचीत के बाद सोमवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रेड डील का औपचारिक ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा और भारत पर लगाए गए कुल 50 प्रतिशत के भारी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है, खासतौर पर उन सेक्टरों को जो पिछले करीब दो वर्षों से ऊंचे शुल्क की वजह से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे थे. इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी इन्हीं क्षेत्रों में शामिल है, जहां लागत बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की स्थिति कमजोर हो गई थी.

इलैक्ट्रोनिक्स सेक्टर की बदलेगी तस्वीर

पिछले कुछ वर्षों में भारत का इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से उभरा है और यह सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘पीएलआई स्कीम’ का अहम स्तंभ बन चुका है. स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर असेंबली और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारत की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 3.27 लाख करोड़ रुपये यानी लगभग 38 अरब डॉलर का इलैक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया, जिसमें अमेरिका भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा. टैरिफ में कटौती के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना और वहां की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनना कहीं आसान हो सकता है.

यह ट्रेड डील ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत एक व्यापक वैश्विक व्यापार रणनीति पर काम कर रहा है. बजट 2026 में जहां घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं भारत यूके, यूरोपीय यूनियन और अन्य देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहा है. अमेरिका के साथ यह समझौता भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में और गहराई से जोड़ सकता है, खासकर इलैक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन रेजिलिएंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में.

अमेरिकी उद्योग जगत और थिंक टैंक्स ने भी इस समझौते का खुलकर स्वागत किया है. यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष और सीईओ सुजैन क्लार्क ने कहा कि अमेरिकी और भारतीय व्यवसाय लंबे समय से इस तरह के कदम का इंतजार कर रहे थे और शुल्क व गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने की घोषणा से दोनों देशों की कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ दोनों देशों के अधिकारियों की भूमिका की भी सराहना की.

बनेंगे बड़े अवसर

वहीं एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि वेंडी कटलर ने कहा कि यह घोषणा भारतीय भागीदारों के लिए निश्चित रूप से राहत लेकर आई है, क्योंकि भारत को किसी भी अन्य देश की तुलना में ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था. उनके मुताबिक, यह समझौता अमेरिका और भारत को महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी सहयोग और सप्लाई चेन लचीलेपन जैसे अहम मुद्दों पर मिलकर काम करने का रास्ता खोलेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल समझौते का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुआ है और इसके विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सेक्टरों को इससे कितनी और किस तरह की वास्तविक बढ़त मिलेगी.

ये भी पढ़ें: वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 03 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
US Tariffs India US Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर विपक्ष ने संदन के बाहर किया हंगामा | Donald Trump
Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Budget 2026 का PLI Push: India Electronics सेक्टर के लिए अगला बड़ा कदम | Interview | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
इंडिया
Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
यूटिलिटी
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget