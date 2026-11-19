FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों के मन में इस समय बड़ा सवाल है. ये सवाल है कि अभी FD करा लें या आने वाले समय में ब्याज दरें और बढ़ने का इंतजार करें? दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% किए जाने के बाद कई बैंकों ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं. ऐसे में निवेशकों के सामने ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि पैसा अभी जमा करें या कुछ समय रुकें.

एक्सपर्ट्स की मानें तो पूरी रकम एक साथ लंबी अवधि के लिए FD में लगाने के बजाय निवेश को अलग-अलग हिस्सों में बांटना बेहतर रणनीति हो सकती है.

आधा पैसा FD में लगाना बेहतर

दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए बैंक बाजार के CEO आदिल शेट्टी ने सलाह दी है कि अगर आपके पास FD में निवेश के लिए पैसा है तो उसका करीब 50% हिस्सा अभी 1 से 2 साल की अवधि वाली FD में लगा सकते हैं. बाकी 50% रकम सेविंग या स्वीप-इन अकाउंट में रखें. इससे फायदा ये होगा कि अगर आने वाले महीनों में RBI फिर से रेपो रेट बढ़ाता है और बैंक FD पर ब्याज बढ़ाते हैं, तो आप बची हुई रकम को ज्यादा ब्याज वाली FD में लगा सकेंगे. तो वहीं अगले दो से तीन RBI की मौद्रिक नीति बैठकों तक ब्याज दरों पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है.

अलग-अलग अवधि की FD पर मिल रहा ज्यादा ब्याज

इस समय बैंक सभी अवधि की FD पर एक साथ ब्याज नहीं बढ़ा रहे हैं. इसके बजाय 444 दिन, 555 दिन और 777 दिन जैसी खास अवधि वाली FD योजनाओं पर आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है. 16 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कुछ बैंकों की FD पर ब्याज दरें इस प्रकार थीं:

बैंक FD की अवधि ब्याज दर DCB बैंक 17 से 20 महीने 7.75% SBM बैंक इंडिया 18 महीने से 2 साल 3 दिन से कम 7.65% बंधन बैंक 2 से 3 साल से कम 7.45% सिटी यूनियन बैंक 556 दिन से 3 साल 7.30% IDFC FIRST बैंक 500 दिन से 2 साल 7.25%

हालांकि इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंकों को शामिल नहीं किया गया है.

टैक्स और महंगाई का भी रखें ध्यान

FD में निवेश करते समय केवल ब्याज दर देखना ही काफी नहीं है. इस पर मिलने वाला ब्याज आपकी आय में जुड़ता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है. उदाहरण से समझें:

जैसे कि किसी व्यक्ति को FD पर 7% ब्याज मिल रहा है और वो 30% टैक्स स्लैब में आता है, तो टैक्स के बाद उसका प्रभावी रिटर्न करीब 4.9% रह जाता है. वहीं महंगाई के कारण पैसे की खरीदने की क्षमता भी कम होती है. इसलिए निवेश से पहले टैक्स और महंगाई दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है.

पुरानी FD को रखा रहेन दें

अगर आपने पहले से FD करा रखी है तो केवल ज्यादा ब्याज मिलने के कारण उसे समय से पहले ना तोड़ें. ऐसा करने पर बैंक प्रीमैच्योर निकास पेनल्टी लगा सकता है. इसके साथ ही नई FD से मिलने वाले एक्स्ट्रा ब्याज और पुरानी FD तोड़ने पर होने वाले नुकसान की तुलना जरूर करें.

ये भी पढ़ें: ICICI और HDFC ने बढ़ाई कार्ड लिमिट, दोनों बैंकों ने चुने खास ग्राहक