अगर आप ICICI बैंक और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए अहम है. दोनों बैंको ने अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के ऑफर दिये हैं. खास बात ये है कि कुछ ग्राहकों की मौजूदा लिमिट दोगुने से भी ज्यादा हो गई है. इसके लिए ग्राहकों को नया क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं होगी.

हालांकि, ये सुविधा सभी ग्राहकों को नहीं मिल रही है. दोनों बैंक अपने ग्राहकों की पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट रिकॉर्ड और दूसरी जनकारियों के आधार पर ही लिमिट बढ़ाने का ऑफर दे रहे हैं. 18 नवंबर को कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है.

ग्राहकों को दिए जा रहे ऑफर

दोनों बैंक ग्राहकों को मैसेज, ईमेल या नोटिफिकेशन के जरिए ये ऑफर भेज रहे हैं. ICICI बैंक के एक ग्राहक ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर बैंक ने 15 लाख कर दिया है. उनके मुताबिक उनकी अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4.6 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

तो वहीं, HDFC बैंक के एक ग्राहक ने बताया कि उनकी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाकर 16.75 लाख रुपये करने का ऑफर मिला है. सभी ग्राहक इन ऑफर्स को देखकर हैरान रह गए हैं. बैंक की तरफ से अचानक ये ऑफर मिलने पर कस्टमर्स खुश भी हैं, तो वहीं कई को तो ये भी लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो रही हो.

ICICI बैंक के ग्राहक ऐसे चेक करें ऑफर

यदि आपका खाता ICICI में है और आप उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको तीन तरीकों से बैंक ये ऑफर देगा. जिसमें SMS के जरिए, मोबाइल एप पर और व्हॉट्सएप के जरिए ये ऑफर दिया जा रहा है. यदि आपके पास सीधे य ऑफर नहीं आ रहे हैं तो आप खुद भी इन्हें चेक कर सकते हैं.

HDFC बैंक के ग्राहक ऐसे चेक करें ऑफर

HDFC बैंक के ग्राहक SMS, ईमेल और व्हॉट्सएप के जरिए मिले मैसेज में लिमिट बढ़ाने का ऑफर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने वाले पेज पर जाकर भी पात्रता चेक की जा सकती है. इसके लिए कार्ड के आखिरी चार अंक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.

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