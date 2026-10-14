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हिंदी न्यूज़बिजनेसNetflix करेगी इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी, 6% कर्मचारियों को निकालेगी 

Netflix करेगी इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी, 6% कर्मचारियों को निकालेगी 

दुनियाभर का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix बड़ी छंटनी करने जा रहा है. जिसमें करीब एक हजार कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है. कंपनी ने फैसला किया है कि वो अपने 6% स्टाफ की छंटनी करेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Oct 2026 10:44 PM (IST)
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IT कंपनीज में छंटनियों का दौर पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है. इस छटंनी वाली लिस्ट में अब  दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का नाम भी जुड़ गया है. जी हां! नेटफ्लिक्स ने कर्मचारियों की छंटनी का बड़ा फैसला लिया है. कंपनी अपने कुल कर्मचारियों में से करीब 6% की कटौती करने जा रही है. इससे लगभग एक हजार कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है. ये साल 2022 के बाद कंपनी में छंटनी का सबसे बड़ा दौर है.

कंपनी के मुताबिक, छंटनी का सबसे ज्यादा असर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, कानूनी मामलों और HR डिपार्टमेंट पर पड़ेगा. नेटफ्लिक्स कंपनी में पिछले साल के आखिर तक करीब 16 हजार कर्मचारी थे.

कर्मचारियों को दी गई सूचना
Variety के मुताबिक, नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस और ग्रेग पीटर्स ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए छंटनी का फैसला लेना आसान नहीं है. कंपनी नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को इस बदलाव के दौरान सपोर्ट करेगी.

कंपनी के दोनों अधिकारियों ने ये भी बताया कि नेटफ्लिक्स का कारोबार मजबूत है और कंपनी इस साल के लिए फिक्स टारगेट हासिल करने की दिशा में आगे काम कर रही है. कंपनी उन सेक्टर्स में भी निवेश जारी रखेगी, जहां से कारोबार बढ़ाने और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

क्यों किया गया छंटनी का फैसला?
नेटफ्लिक्स को यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से कड़ी टक्कर मिल रही है. इन प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट मुफ्त में मिल जाता है, जिससे दर्शकों का समय बंट रहा है. इससे नेटफ्लिक्स के लिए दर्शकों को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना चुनौती बन गया है. कंपनी अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहती. इसके लिए वो एड, लाइव प्रोग्रामिंग और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में भी कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

पहले भी हो चुकी है छंटनी
बता दें कि नेटफ्लिक्स ने इससे पहले साल 2022 में भी करीब 450 कर्मचारियों की छंटनी की थी. इस बार की कटौती उस समय के बाद की सबसे बड़ी छंटनी है. कंपनी के इस फैसले से ग्लोबल टेक और एंटरटेनमेंट सेक्टर में नौकरियों को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें: 20 रुपए में दूध, अंबानी की डेयरी बिजनेस में एंट्री, अमूल को मिलेगी टक्कर!

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 14 Oct 2026 09:37 PM (IST)
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