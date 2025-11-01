अरबपति होकर कैब चला रहा 86 साल का बुजुर्ग, वायरल वीडियो की सच्चाई कर देगी हैरान

कंधे पर अगर जिम्मेदारियां हो, तो इंसान न उम्र देखता है और न सीमाएं. बस अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करता जाता है. लेकिन आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, वह अरबपति बिजनेसमैन होने के बावजूद कैब चलाता है. नव शाह नाम के एक यूजर ने जैसे ही सोशल मीडिया पर 86 साल के इस बुजुर्ग की कहानी शेयर की, पोस्ट तेजी से वायरल हो गया.

करोड़ों का मालिक है कैब ड्राइवर

फिजी में उबर की सवारी के दौरान नव शाह को यह बात चली कि उनका कैब ड्राइवर खुद करोड़ों की कंपनी का मालिक है. सफर के दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान कैब ड्राइवर ने नव को बताया कि उनका अपना 17.5 करोड़ डॉलर का कारोबार है. उबर चलाकर उनकी जितनी भी कमाई होती है, वह सारा पैसा लड़कियों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं. नव के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरी तीन बेटियां हैं. मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी है. अब वह जिंदगी में अच्छा कर रही हैं इसलिए मैंने सोचा, अगर मैं दूसरी लड़कियों को उनके सपने पूरे करने में मदद कर सकता हूं, तो क्यों न करूं?"

एक नहीं, कई बिजनेस है खुद के नाम

86 साल के इस बुजुर्ग ने बताया, हमारे पास 13 जूलरी की दुकानें, छह रेस्टोरेंट, एक लोकल न्यूजपेपर और चार सुपरमार्केट हैं." अपने सफर के बारे में बताते हुए उन्होंने यह भी बताया कि 1929 में उनके पिता ने महज पांच पाउंड से इसकी शुरुआत की थी. इस वीडियो को नव शाह ने एक लंबे कैप्शन के साथ अपलोड किया. उन्होंने लिखा, एक ऐसा शख्स जिसने दौलत, बिजनेस, विरासत सबकुछ देख रखा है. फिर भी वह जमीन से जुड़ा हुआ, दयालु और दृढ़ संकल्पी है. उन्होंने मुझे याद दिलाया: सच्ची सफलता यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, बल्कि यह है कि आप रास्ते में कितने लोगों को ऊपर उठाते हैं.

