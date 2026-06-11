हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने के सरकारी फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या घटेंगे ईंधन के दाम?

पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने के सरकारी फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या घटेंगे ईंधन के दाम?

30% Ethanol News: भारत ने ई 22, ई 22 और ई 30 पेट्रोल ब्लेंड्स को एक्साइज़ ड्यूटी से छूट दी है, भले ही अभी तक इनकी रिटेल बिक्री शुरू नहीं हुई है. जानिए क्या इससे ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Mohd Anas | Updated at : 11 Jun 2026 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

Ethanol Excise Duty: सरकार ने देश में इथेनॉल वाले पेट्रोल को बढ़ावा देने को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है. भारत ने पेट्रोल के ऐसे मिश्रणों पर टैक्स में छूट दी है, जिन्हें ज़्यादातर वाहन चालक आज नहीं खरीद सकते. हाल ही में जारी सेंट्रल एक्साइज़ नोटिफिकेशन के ज़रिए सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल वाले पेट्रोल को एक्साइज़ ड्यूटी से छूट दी है. 

ताज़ा नोटिफ़िकेशन का मतलब यह नहीं है कि फ़्यूल स्टेशनों पर तुरंत ई 22, ई 22 या ई  30 पेट्रोल मिलने लगेगा. अभी भारत में 20% से ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल की बड़े पैमाने पर रिटेल बिक्री नहीं हो रही है. इसके बजाय, यह कदम भविष्य में ज़्यादा इथेनॉल वाले ब्लेंड के लिए एक टैक्स फ़्रेमवर्क बनाता है, क्योंकि देश आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की अपनी योजना के अगले चरण की तैयारी कर रहा है.

भारत ज़्यादा इथेनॉल की तैयारी क्यों कर रहा है?

सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम इथेनॉल को घरेलू चीनी और अनाज उद्योगों को सहारा देने के लिए है. लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के एक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है. रेगुलेटरी स्तर पर ज़्यादा ब्लेंड की ओर बढ़ने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. इन स्तर में इन ईधनों के लिए ईंधन का कंपोज़िशन, ब्लेंडिंग के तरीके, अशुद्धियों की सीमा, टेस्टिंग के तरीके, सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतें और क्वालिटी के मानक शामिल हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियां स्टोरेज, ब्लेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी अपग्रेड कर रही हैं ताकि ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए खास ईंधनों को सपोर्ट किया जा सके. 

Aviation News: हवाई सफर पर ब्रेक! अचानक क्यों बंद हो रही हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स, उड़ानों में कटौती का कारण क्या?

E30 पेट्रोल का इस्तेमाल कौन करेगा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा गाड़ियां इन फ्यूल पर चल सकती हैं. भारत में अभी जो गाड़ियां हैं, वे ज़्यादातर कम इथेनॉल वाले फ्यूल (जैसे ई 5 या ई10) के हिसाब से बनाई गई थीं. इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि पिछले 15 सालों में बेची गई लगभग 80% गाड़ियां असल में कम इथेनॉल वाले फ्यूल के लिए ही डिज़ाइन की गई थीं.

हालांकि ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने हाल के वर्षों में ई 20-कम्पैटिबल गाड़ियां बनाई हैं, लेकिन ई  30 जैसे ज़्यादा ब्लेंड के लिए इंजन डिज़ाइन, फ्यूल सिस्टम और मटीरियल कम्पैटिबिलिटी में और बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है. यही वजह है कि नई टैक्स छूट का फ़ायदा आम गाड़ी मालिकों के बजाय तेल कंपनियों, फ्यूल सप्लायरों और भविष्य की इथेनॉल-कम्पैटिबल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को मिलने की संभावना है.

Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता तो चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के ताजा रेट

Published at : 11 Jun 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
New Tax Rule E30 Petrol E30 Petrol Blends Higher Ethanol Fuels
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने के सरकारी फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या घटेंगे ईंधन के दाम?
पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने के सरकारी फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या घटेंगे ईंधन के दाम?
बिजनेस
RBI: बैंक अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, क्या RBI ने आपके फोन पर भेजा अलर्ट? अब आया सरकार का बयान
RBI: बैंक अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, क्या RBI ने आपके फोन पर भेजा अलर्ट? अब आया सरकार का बयान
बिजनेस
Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान
Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान
बिजनेस
Share Market: वैश्विक मंदी के साए में घिरा मार्केट, लेकिन इन 3 शेयरों ने भारी वॉल्यूम के साथ मारी लंबी छलांग
वैश्विक मंदी के साए में घिरा मार्केट, लेकिन इन 3 शेयरों ने भारी वॉल्यूम के साथ मारी लंबी छलांग
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा अमेरिका? पिछले 4 दिनों में तीन बार किया अटैक
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा US? चार दिनों में 3 बार किया अटैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की सपा की नई चुनावी रणनीति, PDA को दिया नया मतलब, किसे साधने की कोशिश?
अखिलेश यादव की सपा की नई चुनावी रणनीति, PDA को दिया नया मतलब, किसे साधने की कोशिश?
बॉलीवुड
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
Explained: TMC के 20 और DMK के 22 सांसदों की मंजिल NDA! क्या नए समीकरण के बाद परिसीमन बिल पास करा सकेंगे PM मोदी?
TMC के 20 और DMK के 22 सांसदों की मंजिल NDA! क्या नए समीकरण के बाद परिसीमन बिल पास होगा?
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget