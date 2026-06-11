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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता तो चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता तो चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: अगर आपके घर में भी इस साल शादी है और आप भी सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो यहां से इसके ताजे दाम जान सकते हैं. आज की पूरी रेट लिस्ट यहां मौजूद है.

By : सृष्टि | Updated at : 11 Jun 2026 07:48 AM (IST)
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Gold Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है. पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे कीमती धातुओं के दाम में अब नरमी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी दोनों के भाव नीचे आए हैं. अगर आप शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जरूर जान लें. यहां से देखें शहर अनुसार, सोना और चांदी के दाम- 

शहर अनुसार सोने का दाम- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹149010 ₹136600 ₹111790
मुंबई ₹148860 ₹136450 ₹111640
कोलकाता ₹148860 ₹136450 ₹111640
चेन्नई ₹150550 ₹138000 ₹115700
पटना ₹148910 ₹136500 ₹111690
लखनऊ ₹149010 ₹136600 ₹111790
मेरठ ₹149010 ₹136600 ₹111790
अयोध्या ₹149010 ₹136600 ₹111790
कानपुर ₹149010 ₹136600 ₹111790
गाजियाबाद ₹149010 ₹136600 ₹111790
नोएडा ₹149010 ₹136600 ₹111790
गुरुग्राम ₹149010 ₹136600 ₹111790
चंडीगढ़ ₹149010 ₹136600 ₹111790
जयपुर ₹149010 ₹136600 ₹111790
लुधियाना ₹149010 ₹136600 ₹111790
गुवाहाटी ₹148860 ₹136450 ₹111640
इंदौर ₹148910 ₹136500 ₹111690
अहमदाबाद ₹148910 ₹136500 ₹111690
वडोदरा ₹148910 ₹136500 ₹111690
सूरत ₹148910 ₹136500 ₹111690
पुणे ₹148860 ₹136450 ₹111640
नागपुर ₹148860 ₹136450 ₹111640
नासिक ₹148890 ₹136480 ₹111670
बैंगलोर ₹148860 ₹136450 ₹111640
भुवनेश्वर ₹148860 ₹136450 ₹111640
कटक ₹148860 ₹136450 ₹111640
रायपुर ₹148860 ₹136450 ₹111640
हैदराबाद ₹148860 ₹136450 ₹111640
केरल ₹148860 ₹136450 ₹111640

शहर अनुसार चांदी के दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
कटक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
केरल ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

आज भी नहीं मिली राहत, जानें दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

सोने के दाम में आई गिरावट

11 जून 2026 को देश में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1.35 लाख से 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में हजारों रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. 

चांदी भी हुई सस्ती

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी नरमी आई है. देश के कई शहरों में चांदी का भाव करीब 2.36 लाख से 2.60 लाख रुपये प्रति किलो के बीच कारोबार कर रहा है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों के चलते चांदी में अभी भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. 

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क्यों बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

अमेरिकी डॉलर की चाल, ब्याज दरों की स्थिति, वैश्विक तनाव और निवेशकों की मांग का सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों पर पड़ता है. हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भी बुलियन बाजार में हलचल देखने को मिली है. 

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें. साथ ही अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सोने का रेट देखकर खरीदारी का फैसला न करें. चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और बिल जरूर लें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jun 2026 07:48 AM (IST)
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