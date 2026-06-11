Gold Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है. पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे कीमती धातुओं के दाम में अब नरमी देखने को मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी दोनों के भाव नीचे आए हैं. अगर आप शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज के ताजा रेट जरूर जान लें. यहां से देखें शहर अनुसार, सोना और चांदी के दाम-

शहर अनुसार सोने का दाम-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹149010 ₹136600 ₹111790 मुंबई ₹148860 ₹136450 ₹111640 कोलकाता ₹148860 ₹136450 ₹111640 चेन्नई ₹150550 ₹138000 ₹115700 पटना ₹148910 ₹136500 ₹111690 लखनऊ ₹149010 ₹136600 ₹111790 मेरठ ₹149010 ₹136600 ₹111790 अयोध्या ₹149010 ₹136600 ₹111790 कानपुर ₹149010 ₹136600 ₹111790 गाजियाबाद ₹149010 ₹136600 ₹111790 नोएडा ₹149010 ₹136600 ₹111790 गुरुग्राम ₹149010 ₹136600 ₹111790 चंडीगढ़ ₹149010 ₹136600 ₹111790 जयपुर ₹149010 ₹136600 ₹111790 लुधियाना ₹149010 ₹136600 ₹111790 गुवाहाटी ₹148860 ₹136450 ₹111640 इंदौर ₹148910 ₹136500 ₹111690 अहमदाबाद ₹148910 ₹136500 ₹111690 वडोदरा ₹148910 ₹136500 ₹111690 सूरत ₹148910 ₹136500 ₹111690 पुणे ₹148860 ₹136450 ₹111640 नागपुर ₹148860 ₹136450 ₹111640 नासिक ₹148890 ₹136480 ₹111670 बैंगलोर ₹148860 ₹136450 ₹111640 भुवनेश्वर ₹148860 ₹136450 ₹111640 कटक ₹148860 ₹136450 ₹111640 रायपुर ₹148860 ₹136450 ₹111640 हैदराबाद ₹148860 ₹136450 ₹111640 केरल ₹148860 ₹136450 ₹111640

शहर अनुसार चांदी के दाम-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 कटक ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000 हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000 केरल ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

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सोने के दाम में आई गिरावट

11 जून 2026 को देश में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1.35 लाख से 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में हजारों रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.

चांदी भी हुई सस्ती

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी नरमी आई है. देश के कई शहरों में चांदी का भाव करीब 2.36 लाख से 2.60 लाख रुपये प्रति किलो के बीच कारोबार कर रहा है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों के चलते चांदी में अभी भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

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क्यों बदल रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

अमेरिकी डॉलर की चाल, ब्याज दरों की स्थिति, वैश्विक तनाव और निवेशकों की मांग का सीधा असर सोना-चांदी की कीमतों पर पड़ता है. हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भी बुलियन बाजार में हलचल देखने को मिली है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें. साथ ही अलग-अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सोने का रेट देखकर खरीदारी का फैसला न करें. चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और बिल जरूर लें.