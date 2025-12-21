अगले हफ्ते कितने दिन खुला रहेगा शेयर बाजार, क्या क्रिसमस पर रहेगी छुट्टी; देखें पूरा शेड्यूल

Share Market Holiday: शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए निवेशकों को अगले हफ्ते कम मौके मिलेंगे क्योंकि यह छोटा ट्रेडिंग वीक होगा. दरअसल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) गुरुवार को क्रिसमस के दिन बंद रहेंगे. इससे निवेशकों को साल के आखिर में एक्टिव ट्रेडिंग पीरियड के बीच एक छोटा ब्रेक मिलेगा.

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, 25 दिसंबर को BSE और NSE दोनों पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग (SLB) सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी. अगले दिन शुक्रवार, 26 दिसंबर से फिर सामान्य रूप से ट्रेडिंग शुरू होगी.

अगले हफ्ते का क्या है शेड्यूल?

शनिवार और रविवार को वीकेंड के चलते हर बार की तरह शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. यानी कि दिसंबर में शनिवार और रविवार के अलावा क्रिसमस ही एकमात्र आधिकारिक रूप से तय स्टॉक मार्केट हॉलिडे है. यानी कि इस महीने बिना किसी ब्रेक के शेयर बाजार निवेशकों को दांव लगाने के खूब मौके मिले.

22 दिसंबर और 26 दिसंबर के बीच ट्रेडिंग वीक में बाजार सोमवार, 22 दिसंबर को खुलेंगे और बुधवार, 24 दिसंबर तक सामान्य रूप से चलेंगे, फिर गुरुवार को क्रिसमस के लिए बंद हो जाएंगे. ट्रेडिंग शुक्रवार, 26 दिसंबर को फिर से शुरू होगी, जिसके बाद रेगुलर वीकेंड पर बंद रहेगा.

क्रिसमस को लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक दोनों ने बताया है कि 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव पर ट्रेडिंग स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे जल्दी बंद हो जाएगी, जबकि 26 दिसंबर को पूरा ट्रेडिंग सेशन होगा.

पिछले हफ्ते का कारोबार

पिछले ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए थे. BSE सेंसेक्स 13.71 अंक या 0.02 परसेंट गिरकर 85,706.67 पर बंद हुआ. वहीं, NSE निफ्टी 12.60 अंक या 0.05 परसेंट फिसलकर 26,202.95 पर सेटल हुआ. इसी के साथ दो दिन की तेजी का सिलसिला टूट गया. इस हफ्ते मिले-जुले ग्लोबल संकेतों और वैल्यूएशन की चिंताओं के बीच निवेशक सावधान रहे और काफी देख-परखकर दांव लगाया.

