Home Loan Tips: घर खरीदना हम सभी के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है. इसके लिए हम सालों प्लानिंग करते हैं और आखिर में होम लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 से 25 साल की इस लंबी अवधि में आप बैंक से जितना लोन लेते हैं, लगभग उतनी ही रकम सिर्फ ब्याज के रूप में चुका देते हैं? यानी आपका अपना घर आपको असल में दोगुनी कीमत पर मिलता है. ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस भारी-भरकम ब्याज को लाखों रुपए कम किया जा सके? जी हां सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और आपके लाखों रुपए और कई महीनों का समय बच सकता है.

मान लेते हैं कि आपने अपने सपनों के घर के लिए एक करोड़ रुपए का होम लोन लिया है, जिसकी ब्याज दर है 8.25 फीसदी और अवधि है 20 साल. इस हिसाब से आपकी हर महीने की सामान्य ईएमआई बनेगी लगभग 85207 रुपए. अब पूरे 20 साल यानी 240 महीनों में आप कुल मिलाकर बैंक को चुकाएंगे पूरे दो करोड़ 4 लाख 49 हजार 680 रुपए. इसमें से एक करोड़ रुपए तो आपका मूलधन है, लेकिन ऊपर का पूरा एक करोड़ 4 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज है. यानी लोन की रकम से भी ज्यादा आप ब्याज में अपनी जेब ढीली कर रहे हैं.

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जादुई ट्रिक से बचाएं अपना ब्याज

अगर आप अपनी ईएमआई को हर महीने सिर्फ दो हजार रुपए बढ़ा देते हैं. यानी अब आपकी ईएमआई 85 हजार 207 रुपए से बढ़कर 87 हजार 207 रुपए हो जाती है. यह सुनने में बहुत मामूली सा बदलाव लगता है, कोई भी सोच सकता है कि दो हजार रुपए से क्या होगा? लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल जाता है. इस छोटे से एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से आपका लोन पूरे 20 साल यानी 240 महीने नहीं चलेगा. बल्कि यह लगभग 227 महीनों में, यानी 18 साल और 11 महीने में ही पूरी तरह बंद हो जाएगा. सीधे 13 महीने पहले आपका लोन खत्म होगा तो पैसे भी बचेंगे.

सिर्फ दो हजाररुपए बढ़ाने से बड़ी बचत कैसे होगी?

होम लोन के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बहुत धीरे-धीरे घटता है. जैसे पहले महीने में एक करोड़ के लोन का ब्याज ही 68 हजार 750 रुपए बनता है. सामान्य ईएमआई में आपका मूलधन सिर्फ 16 हजार 457 रुपए घटता है. लेकिन जब आप दो हजार रुपए अतिरिक्त देते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा सीधे आपके बकाया मूलधन को कम करता है. जब मूलधन तेजी से घटता है तो अगले महीने से ब्याज भी कम बची हुई रकम पर लगता है और यह चक्र हर महीने आपकी बचत को बढ़ाता जाता है.

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समय के साथ यह अंतर कितना बड़ा होगा?

एक साल के बाद सामान्य ईएमआई के मुकाबले आपका लोन बैलेंस 25 हजार रुपए कम होगा. पांच साल बाद यह अंतर बढ़कर लगभग डेढ़ लाख रुपए हो जाएगा. 10 साल बीतते-बीतते, जहां सामान्य ईएमआई में आपका बकाया 69.47 लाख होगा, वहीं एक्स्ट्रा ईएमआई के साथ यह सिर्फ 65.76 लाख रह जाएगा, यानी सीधे तीन लाख 70 हजार रुपए का फायदा. इतना ही नहीं 15 साल आते-आते तो कमाल हो जाएगा. आपका लोन बैलेंस सामान्य से पूरे सात लाख रुपए कम बचेगा और फिर 19वें साल की शुरुआत में ही आपका पूरा लोन हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा.