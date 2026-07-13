FIFA World Cup 2026: फुटबॉल दुनियाभर का सबसे मशहूर खेल होने के साथ- साथ सबसे ज्यादा कमाई कराने वाले खेल भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स की कमाई सिर्फ फुटबॉल खेलकर नहीं होती है. जी हां, रईस फुटबॉलर्स फुटबॉल खेलने के साथ- साथ बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और निवेश से भी कमाते हैं. कई खिलाड़ी तो ऐसी कंपनियों के मालिक हैं, जिनसे उन्हें हर साल करोड़ों-अरबों रुपये की कमाई होती है. आइए यहां से जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलरों के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि फुटबॉल के अलावा उनकी कमाई का क्या-क्या जरिया है.

1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो

दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर की बात हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. सऊदी क्लब अल-नस्र के लिए खेलने वाले रोनाल्डो की सालाना कमाई अरबों रुपये में है. फुटबॉल के अलावा रोनाल्डो नाइकी के साथ लाइफटाइम डील, CR7 ब्रांड, सोशल मीडिया प्रमोशन, फिटनेस- हेल्थ बिजनेस और होटल और रियल एस्टेट में निवेश करके कमाते हैं.

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2. लियोनेल मेसी

अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, कमाई के मामले में भी सबसे आगे हैं. इंटर मियामी से मिलने वाली सैलरी के अलावा उनकी कमाई कई बड़े ब्रांड्स से होती है. मेसी ग्राउंड पर तो खेलते ही हैं लेकिन साथ ही साथ एडिडास के साथ बड़ी डील, एप्पल और MLS स्ट्रीमिंग रेवेन्यू शेयर, पेप्सी, लेज और गेटोरेड जैसे ब्रांड डील्स और होटल बिजनेस में भी कमाते हैं. मेसी तो लग्जरी प्रॉपर्टी में निवेश से भी कमाते हैं.

3. नेमार जूनियर

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार अपनी लाइफस्टाइल और ब्रांड वैल्यू के लिए मशहूर हैं. मैदान के बाहर भी उनकी कमाई जबरदस्त है. नेमार पुमा के साथ करोड़ों की डील में हैं. साथ ही रेड बुल जैसे और कई ग्लोबल ब्रांड प्रमोशन से कमाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्रमोशन, गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स में निवेश भी नेमान की कमाई का जरिया है.



4. किलियन एम्बाप्पे

फ्रांस के युवा स्टार एम्बाप्पे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ रही है. नाइकी एंडोर्समेंट, हबलोट और ओकले जैसे ब्रांड, वीडियो गेम और विज्ञापन और निवेश के साथ- साथ ब्रांड पार्टनरशिप से जबरदस्त कमाते हैं.

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5. करीम बेंजेमा

सऊदी अरब में खेलने के बाद बेंजेमा की कमाई में बड़ा उछाल आया है. करीम के कमाई की बात करें तो वो एडिडास जैसे कई सारे लग्जरी ब्रांड्स का एड करते हैं और साथ ही प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्रमोशन भी कमाई करने का सोर्स बनता है.

क्यों बढ़ रही है ऑफ-फील्ड कमाई?

आज फुटबॉलर्स सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं. करोड़ों फॉलोअर्स होने की वजह से कंपनियां उनके साथ विज्ञापन करना चाहती हैं. यही कारण है कि कई खिलाड़ियों की मैदान से होने वाली कमाई से ज्यादा आमदनी बिजनेस, ब्रांड डील और सोशल मीडिया से होने लगी है.

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