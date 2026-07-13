INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFIFA World Cup 2026: मैदान से नहीं, ऐसे बरसता है फुटबॉलर्स पर अरबों रुपया! ये हैं सबसे अमीर खिलाड़ी, कमाई का राज जानें?

FIFA World Cup 2026: मैदान से नहीं, ऐसे बरसता है फुटबॉलर्स पर अरबों रुपया! ये हैं सबसे अमीर खिलाड़ी, कमाई का राज जानें?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है और इसके प्लेयर्स काफी चर्चा में हैं. यहां से आप दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर्स और उनकी कमाई के जरिए के बारे में जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल दुनियाभर का सबसे मशहूर खेल होने के साथ- साथ सबसे ज्यादा कमाई कराने वाले खेल भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स की कमाई सिर्फ फुटबॉल खेलकर नहीं होती है. जी हां, रईस फुटबॉलर्स फुटबॉल खेलने के साथ- साथ बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और निवेश से भी कमाते हैं. कई खिलाड़ी तो ऐसी कंपनियों के मालिक हैं, जिनसे उन्हें हर साल करोड़ों-अरबों रुपये की कमाई होती है. आइए यहां से जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलरों के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि फुटबॉल के अलावा उनकी कमाई का क्या-क्या जरिया है. 

1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 
दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर की बात हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. सऊदी क्लब अल-नस्र के लिए खेलने वाले रोनाल्डो की सालाना कमाई अरबों रुपये में है. फुटबॉल के अलावा रोनाल्डो नाइकी के साथ लाइफटाइम डील, CR7 ब्रांड, सोशल मीडिया प्रमोशन, फिटनेस- हेल्थ बिजनेस और होटल और रियल एस्टेट में निवेश करके कमाते हैं. 

भारत ने रूस से मंगवा लिया रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल, अब नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? समझें इसके मायने

2. लियोनेल मेसी
अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, कमाई के मामले में भी सबसे आगे हैं. इंटर मियामी से मिलने वाली सैलरी के अलावा उनकी कमाई कई बड़े ब्रांड्स से होती है. मेसी ग्राउंड पर तो खेलते ही हैं लेकिन साथ ही साथ एडिडास के साथ बड़ी डील, एप्पल और MLS स्ट्रीमिंग रेवेन्यू शेयर, पेप्सी, लेज और गेटोरेड जैसे ब्रांड डील्स और होटल बिजनेस में भी कमाते हैं. मेसी तो लग्जरी प्रॉपर्टी में निवेश से भी कमाते हैं.

3. नेमार जूनियर 
ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार अपनी लाइफस्टाइल और ब्रांड वैल्यू के लिए मशहूर हैं. मैदान के बाहर भी उनकी कमाई जबरदस्त है. नेमार पुमा के साथ करोड़ों की डील में हैं. साथ ही रेड बुल जैसे और कई ग्लोबल ब्रांड प्रमोशन से कमाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्रमोशन, गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स में निवेश भी नेमान की कमाई का जरिया है. 

4. किलियन एम्बाप्पे
फ्रांस के युवा स्टार एम्बाप्पे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ रही है. नाइकी एंडोर्समेंट, हबलोट और ओकले जैसे ब्रांड, वीडियो गेम और विज्ञापन और निवेश के साथ- साथ ब्रांड पार्टनरशिप से जबरदस्त कमाते हैं. 

क्रेडिट कार्ड नहीं तो इमरजेंसी में कहां से मिलेगा पैसा? और क्या-क्या विकल्प हैं, जहां सस्ता मिल जाएगा लोन?

5. करीम बेंजेमा 
सऊदी अरब में खेलने के बाद बेंजेमा की कमाई में बड़ा उछाल आया है. करीम के कमाई की बात करें तो वो एडिडास जैसे कई सारे लग्जरी ब्रांड्स का एड करते हैं और साथ ही प्रॉपर्टी में भी निवेश करते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्रमोशन भी कमाई करने का सोर्स बनता है. 

क्यों बढ़ रही है ऑफ-फील्ड कमाई?
आज फुटबॉलर्स सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं. करोड़ों फॉलोअर्स होने की वजह से कंपनियां उनके साथ विज्ञापन करना चाहती हैं. यही कारण है कि कई खिलाड़ियों की मैदान से होने वाली कमाई से ज्यादा आमदनी बिजनेस, ब्रांड डील और सोशल मीडिया से होने लगी है.

क्या है Thumpn स्टार्टअप, जिसमें अरिजीत सिंह, बादशाह और सुनिधि ने लगाया पैसा, इससे क्या फायदा होगा?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Business News FIFA Fifa World Cup FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
India Russian Oil Import: भारत ने रूस से मंगवा लिया रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल, अब नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? समझें इसके मायने
India Russian Oil Import: भारत ने रूस से मंगवा लिया रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल, अब नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? समझें इसके मायने
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड नहीं तो इमरजेंसी में कहां से मिलेगा पैसा? और क्या-क्या विकल्प हैं, जहां सस्ता मिल जाएगा लोन?
क्रेडिट कार्ड नहीं तो इमरजेंसी में कहां से मिलेगा पैसा? और क्या-क्या विकल्प हैं, जहां सस्ता मिल जाएगा लोन?
बिजनेस
क्या है Thumpn स्टार्टअप, जिसमें अरिजीत सिंह, बादशाह और सुनिधि ने लगाया पैसा, इससे क्या फायदा होगा?
क्या है Thumpn स्टार्टअप, जिसमें अरिजीत सिंह, बादशाह और सुनिधि ने लगाया पैसा, इससे क्या फायदा होगा?
बिजनेस
Govt Survey on Shopping: आप राशन, गैजेट्स या कपड़ों पर कितना खर्च करते हैं? अब हिसाब रखेगी सरकार, किया ये बड़ा ऐलान
Govt Survey on Shopping: आप राशन, गैजेट्स या कपड़ों पर कितना खर्च करते हैं? अब हिसाब रखेगी सरकार, किया ये बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz: ईरान ने बंद किया 'होर्मुज जलडमरूमध्य'!
Breaking News | Datia Bypoll 2026: दतिया की जंग कौन जीतेगा ? Narottam Mishra? | Congress | ABP
Breaking | US Iran War | America Attack Bahrain: खाड़ी में छिड़ गया 'विश्व युद्ध'!
Jaipur Amayra Case: CCTV ने खोला राज! ऐसे कूदी 9 साल की अमायरा! वीडियो रौंगटे खड़े कर देगी! |ABPLIVE
Rajpal Yadav जाएंगे जेल, कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रुचि वीरा...कमाल अख्तर और अब आनंद भदौरिया! अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन रहे हैं ये नेता?
रुचि वीरा...कमाल अख्तर और अब आनंद भदौरिया! अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन रहे हैं ये नेता?
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
क्रिकेट
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
इंडिया
संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी
संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर SC ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तक चली जांच; इलाके में मचा हड़कंप
नोएडा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तक चली जांच; इलाके में मचा हड़कंप
हेल्थ
Skin Whitening Cream: रातोंरात गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला जरूरत से ज्यादा मरकरी और लेड, इससे कितना नुकसान?
रातोंरात गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला जरूरत से ज्यादा मरकरी और लेड, इससे कितना नुकसान?
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget