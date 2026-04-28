Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कार्ड खोने पर दोबारा जारी करने की फीस ₹199।

HDFC Bank Regalia Gold Credit Card New Rule: HDFC Bank ने अपने Regalia Gold क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और ट्रैवल बेनिफिट्स में कई अहम बदलाव किए हैं. ये नए नियम 15 मई 2026 से लागू होंगे, जिससे कार्ड यूजर्स को कुछ नए फायदे मिलेंगे. इसके लिए कुछ बदलावों को समझना जरूरी होगा.

क्या हैं नए ट्रैवल बेनिफिट्स?

अगर बात करें Regalia Gold होल्डर्स की तो इन्हें अब एक नया फायदा मिलेगा. अगर ग्राहक एक कैलेंडर तिमाही में अपना बोर्डिंग पास अपलोड करते हैं तो उन्हें 2 कॉम्पिलमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे. इन बेनिफिट्स में शामिल हैं जैसे...

चुनिंदा वेलनेस सेंटर्स पर फ्री स्पा.

Uber के जरिए कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट ट्रांसफर.

शामिल होटल और रेस्टोरेंट में बुफे.

शामिल होटल कॉम्प्लिमेंट्री में रूम अपग्रेड.

ये सभी सुविधाएं Travel Edge Program के तहत दी जाती हैं.

जानिए नया रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है?

जहां पहले 150 रुपये खर्च करने पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, वहीं अह 15 मई 2026 से 200 रुपये खर्च करने पर 5 बेस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे. यानी रिवॉर्ड कमाने का तरीका थोड़ा बदल गया है.

DCC चार्ज में हुई बदलाव

इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर Dynamin Currency Conversion (DCC) चार्ज 1.75 प्रतिशत कर दिया गया है. यह तब लागू होगा जब आप विदेश में या फिर विदेशी मर्चेंट के साथ रुपये में पेमेंट करते हैं.

कार्ड दोबारा जारी करने की फीस क्या है?

अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसे दोबारा जारी करने के लिए 199 रुपये फीस देनी होगी.

Boarding Edge Program क्या है?

यह एक नया फीचर है, जिसमें ग्राहक सिर्फ अपना बोर्डिंग पास अपलोड करके अलग-अलग बेनिफिट्स पा सकते हैं. इसे एक्सेस करने के लिए SmartBuy पोर्टल में लॉग इन करें > Regalia Gold Benefits > Boarding Pass अपलोड करें > बेनिफिट्स पाएं.

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