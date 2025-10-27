हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस46 परसेंट तक चढ़ सकते हैं ये डिफेंस स्टॉक, क्यों Goldman Sachs को इन शेयरों पर इतना भरोसा?

46 परसेंट तक चढ़ सकते हैं ये डिफेंस स्टॉक, क्यों Goldman Sachs को इन शेयरों पर इतना भरोसा?

India Defence Sector: भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से मजबूत होता जा रहा है. एक के बाद एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल रही है, जिससे इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) मजबूत होता जा रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Oct 2025 11:21 AM (IST)
India Defence Sector: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) को भारत के डिफेंस सेक्टर में काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं. इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का एयरोस्पेस और डिफेंस मार्केट तेजी से आगे बढ़ने वाला है.

दरअसल, इस सेक्टर के तमाम प्रस्तावों को सरकारी की मंजूरी मिलती जा रही है, जिससे इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) मजबूत होता जा रहा है. हाल ही में बीते 23 अक्टूबर को डिफेंस एक्वीजीशन काउंसिल (DAC) ने नौसेना, थलसेना और वायुसेना के लिए 790 अरब रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे साफ है कि सरकार देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में लगातार फोकस कर रही है. 

भारत का डिफेंस सिस्टम हो रहा मजबूत

दरअसल, भारत चीन और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों के साथ तनाव को देखते हुए अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाना चाह रही है. इसी क्रम में DAC ने नई मिसाइल सिस्टम, हाई-मोबिलिटी वाहन और कई अन्य उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. यह डील 790 अरब रुपये (लगभग 9 अरब डॉलर) की है.

इसी के साथ इस साल अब तक 2.5 ट्रिलियन रुपये के डिफेंस प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है, अभी बचे छह महीनों में और भी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. यह पिछले कारोबारी साल में 2.3 ट्रिलियन रुपये के प्रस्तावों से ज्यादा है. इससे साफ है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है.

इन शेयरों से गोल्डमैन को उम्मीद

इस बीच, गोल्डमैन ने PTC Industries और Solar Industries के शेयरों को 'खरीदें' रेटिंग दी है और इनके टारगेट प्राइस को भी क्रमश: 24,725 (46 परसेंट ज्यादा) और 18,215 (30 परसेंट ज्यादा) तक बढ़ा दिया है. इनके अलावा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न्स और आजाद इंजीनियरिंग के लिए भी अपने 'खरीदें' की रेटिंग को बरकरार रखा. हालांकि, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के लिए इसने 'न्यूट्रल' रूख अपनाया और भारत डायनेमिक्स (BDL) के लिए भी टारगेट प्राइस को 11 परसेंट घटाकर 1,375 रुपये रखा और 'बेचें' की रेटिंग दी.

चूंकि बीईएल भारत में डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा सप्लायर है इसलिए गोल्डमैन को उम्मीद है कि अगले किसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट से इसे 120-150 अरब रुपये का मुनाफा हो सकता है. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम में बढ़ते निवेश को देखते हुए डेटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव की भी आय बढ़ने की उम्मीद है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 27 Oct 2025 11:21 AM (IST)
