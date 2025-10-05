हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब शेयर बाजार पर AI का साया, अगले 1-2 सालों में दिखेगा असर; गोल्डमैन सैक्स ने दी चेतावनी

अब शेयर बाजार पर AI का साया, अगले 1-2 सालों में दिखेगा असर; गोल्डमैन सैक्स ने दी चेतावनी

Stock Market Outlook: गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने कहा है कि AI की बदौलत हाल के दिनों में शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा, लेकिन अगले एक-दो सालों में कुछ निवेशकों को नुकसान होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Stock Market Outlook:  गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन आने वाले महीनों में शेयर बाजार में गिरावट आने की चेतावनी दी है. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, सोलोमन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव से आने वाले समय में शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

निवेशकों को होगा नुकसान 

AI की बदौलत हाल के दिनों में शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा, लेकिन अगले एक-दो सालों में कुछ निवेशकों को नुकसान होगा. हालांकि, कुछ फायदे में भी रहेंगे. 3 अक्टूबर को इटली के ट्यूरिन में इटैलियन टेक वीक में बोलते हुए सोलोमन ने 2000 के दशक के शुरुआती दौर के डॉटकॉम बबल का जिक्र करते हुए यह उछाल एआई के बाजार में तेजी को अपने नजरिए से देखने और समझने का मौका देता है.

इक्विटी मार्केट में आएगी गिरावट 

उन्होंने कहा, ''बाजार चक्रों में चलते हैं. जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आता है, तब बड़ी मात्रा में पूंजी का निर्माण होता है. इसके इर्द-गिर्द कई नई कंपनियां उभरी हैं. इससे बाजार अपनी क्षमता से कहीं अधिक आगे बढ़ जाता है- इसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों होंगे.''

उन्होंने आगे कहा कि 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने टेक्नोलॉजी फील्ड की कई कंपनियां सामने आई, लेकिन इससे 'डॉटकॉम बबल' भी पैदा हुआ. सोलोमन ने कहा, "मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आपको इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले. अगले 12 से 24 महीनों में हम इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखेंगे. मुझे लगता है कि बहुत सारी पूंजी लगाई जाएगी जो रिटर्न नहीं देगी और जब ऐसा होगा, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा."

रीसेट होगा मार्केट

सोलोमन ने आगे कहा कि वह एआई बूम को 'बबल' कहने से परहेज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने निवेशकों को आगाह किया, "मैं बबल शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे उत्साहित हैं और जब निवेशक उत्साहित होते हैं, तो वे उन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं जो सही हो सकती हैं और वे उन चीजों को कम कर देते हैं जिनके बारे में उनके गलत लगता है.

उन्होंने कहा कि मार्केट रीसेट होगा और गिरावट जरूर आएगी. हालांकि, गिरावट का यह दौर कितने समय के लिए चलेगा यह इस बात पर निर्भर करेगी कि यह बुल रन कितने समय तक चलता है. कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नई कंपनियाँ बन रही हैं. इस तकनीक का उद्यम में इस्तेमाल बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है इसलिए यह एक रोमांचक समय है. 

 

Published at : 05 Oct 2025 03:24 PM (IST)
