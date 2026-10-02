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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना फिर हुआ महंगा, चांदी 5000 रुपए सस्ती, जानें आज सोने- चांदी का ताजा भाव

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी 5000 रुपए सस्ती, जानें आज सोने- चांदी का ताजा भाव

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 500 रुपए बढ़कर 1,49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी 5000 रुपए गिरकर 2.27 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गया है. जानें आज सोना और चांदी का ताजा भाव.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Oct 2026 09:12 AM (IST)
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अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव आपको जरूर पता होने चाहिए. वैसे भी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत लगातार दूसरे दिन बढ़ी है, जबकि चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है. 

यहां से आप सोने और चांदी के ताजा रेट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं. एक लाइन में बताएं तो आज सोना 500 रुपए महंगा हुआ है, वहीं चांदी 5,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है. 

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सोना कितना महंगा हुआ?

आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली. आज सोना 500 रुपए बढ़कर 1,49,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

चांदी के भाव में कितने गिरे?
जहां सोने की कीमत बढ़ी, वहीं चांदी में गिरावट देखने को मिली है. आज चांदी का भाव 5,000 रुपए घटकर 2.27 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गया. इसके पहले चांदी 2.32 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. यानी एक ही कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत में 5,000 रुपए की कमी आई है.

इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते
लगातार दो कारोबारी सत्रों में सोने की कीमत में सुधार के बावजूद पूरे सप्ताह के हिसाब से सोना अभी भी नीचे है. इस सप्ताह सोने की कीमत में 2800 रुपए यानी करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई है. वहीं चांदी की कीमत में 10000 रुपए यानी करीब 4.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. इससे पता चलता है कि कीमती धातुओं पर इस सप्ताह दबाव बना हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी में तेजी
वैश्विक बाजार में भी आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दिख रही है. हाजिर सोना 11.94 डॉलर यानी 0.29 प्रतिशत बढ़कर 4,169.06 डॉलर प्रति औंस हो गया है. वहीं चांदी की कीमत करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 60.79 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई है.

आज बंद है सर्राफा बाजार?
‘गांधी जयंती’ के अवसर पर आज शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी का सर्राफा बाजार बंद रहेगा. ऐसे में सोने और चांदी के घरेलू बाजार में अगला कारोबारी अपडेट बाजार खुलने के बाद ही मिलेगा. निवेशकों और खरीदारों के लिए यह देखना अहम होगा कि छुट्टी के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपए की चाल का घरेलू कीमतों पर क्या असर पड़ता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Oct 2026 09:04 AM (IST)
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