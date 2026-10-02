2 अक्टूबर को सस्ता हुआ या महंगा? सिलेंडर बुक करने से पहले जान लें ताजा रेट

महीने की शुरुआत के साथ तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं. 2 अक्टूबर को भी 1 अक्टूबर वाले एलपीजी के रेट स्थिर हैं. इस महीने की शुरुआत में ही 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यहां से आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के बड़े- बड़े शहरों के गैस सिलेंडर के ताजा दाम देख सकते हैं.

दिल्ली में कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर?

दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. अब दिल्ली में ये सिलेंडर 2,810 रुपये का हो गया है. इससे पहले सितंबर में इसकी कीमत 2,747.50 रुपये थी. वहीं, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपए का है.

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का क्या है हाल?

मुंबई में 19 किलो वाला सिलेंडर 2,764.50 रुपए, कोलकाता में 2954 रुपये और चेन्नई में 2983 रुपये का हो गया है. वहीं बेंगलुरु में इसकी कीमत 2898 रुपए, लखनऊ में 2,932.50 रुपए और पटना में 3,100.50 रुपए है.

वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो मुंबई में 14 किलो वाला सिलेंडर 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए में मिल रहा है.

शहर अनुसार, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोयंबटूर 959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

हर महीने की शुरुआत में तय होते हैं गैस के दाम

तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की जांच करती हैं. अक्टूबर की शुरुआत में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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