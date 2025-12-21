हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price Today: इस सप्ताह सोने की कीमतों में रही तेजी, चांदी 16,000 रुपये उछली, जानें 21 दिसंबर का ताजा रेट

Gold Price Today: इस सप्ताह सोने की कीमतों में रही तेजी, चांदी 16,000 रुपये उछली, जानें 21 दिसंबर का ताजा रेट

सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड 2 लाख रुपये (प्रति किलो) के आंकड़े को पार कर लिया है. जानें आज के ताजा रेट..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 21 Dec 2025 11:47 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड 2 लाख रुपये (प्रति किलो) के आंकड़े को पार कर लिया है. पिछले एक सप्ताह के प्राइस की बात करें तो, 24 कैरेट सोना 260 रुपये मजबूत हुआ है. वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 250 रुपये की तेजी दर्ज की जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,322.51 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ हैं. साप्ताहिक स्तर पर चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है. पिछले एक सप्ताह में चांदी के दाम 16,000 हजार रुपये बढ़ गए हैं. 21 दिसंबर को चांदी 2,14,000 रुपये (प्रति किलोग्राम) की दर से बिक रहा है.

चांदी की कीमतों में इस साल करीब 126 फीसदी की उछाल देखने को मिली है. आइए जानते हैं, देश के विभिन्न शहरों में रविवार, 21 दिसंबर 2025 को सोना किस कीमत पर बिक रहा है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,330 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,150 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,790 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,180 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,000 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,640 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,35,280 रुपए 
22 कैरेट - 1,24,000 रुपए 
18 कैरेट - 1,03,450 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,180 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,000 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,640 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,230 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,050 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,690 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,330 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,150 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,790 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,230 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,050 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,690 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,34,180 रुपए 
22 कैरेट - 1,23,000 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,640 रुपए

सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. इसके पीछे कई घरेलू से लेकर वैश्विक कारण होते हैं. सोना खरीदने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जानना चाहिए. ताकि सोना-चांदी खरीदते समय किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. साथ ही इन धातुओं की खरीदारी पर बेस्ट डील मिल सके. 

यह भी पढ़ें: क्यों क्रेडिट कार्ड के लिए पीछे पड़े रहते हैं बैंक वाले? जानें कैसे होती है इससे उनकी कमाई

 

Published at : 21 Dec 2025 11:47 AM (IST)
Gold Rate Today Gold Silver Price 21 December
Embed widget