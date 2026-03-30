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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: सोने की कम हुई कीमत, जानें एक दिन में कितना घटा रेट; चांदी के क्या है भाव?

Gold-Silver Price Today: सोने की कम हुई कीमत, जानें एक दिन में कितना घटा रेट; चांदी के क्या है भाव?

Gold-Silver Rate Today: देश में आज सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखी जा रही है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,48, 080 रुपये है. इसमें कल के मुकाबले 10 रुपये की मामूली गिरावट आई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 30 Mar 2026 10:58 AM (IST)
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Gold-Silver Rate Today: भारत में आज सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखी जा रही है. 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सभी सेगमेंट्स में कीमतों में कुछ कमी आई है. कल यानी कि रविवार, 29 मार्च के 1,48, 090 रुपये के मुकाबले आज सोने की कीमत 1,48, 080 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यानी कि इसमें 10 रुपये की मामूली गिरावट आई है. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत भी प्रति 10 ग्राम है कल के 1,35,750 रुपये के मुकाबले आज 1,35,740 रुपये है. 

आज सोने का ताजा भाव 

शहर 24 कैरेट गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट गोल्ड (प्रति 10 ग्राम)
मुंबई 1,48, 080 1,35,740
दिल्ली 1,48, 210 1,35,890
चेन्नई 1,49, 010 1,36,590
कोलकाता 1,48, 080 1,35,740
बेंगलुरु 1,48, 080 1,35,740
हैदराबाद 1,48, 080 1,35,740
अहमदाबाद 1,48, 110 1,35,790
जयपुर 1,48, 210 1,35,890
पुणे  1,48, 080 1,35,740

इससे साफ है कि चेन्नई में सोने के दाम दूसरे महानगरों के मुकाबले कुछ ज्यादा है. वहीं, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में कीमतें एक ही लेवल पर बनी हुई हैं. सोने की कीमतें स्थानीय कर और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क की वजह से अलग-अलग शहरों में अलग-अलग होती हैं. कीमतों में 10-100 रुपये का अंतर देखा जा सकता है. ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार (Gold Reserve) को बेचने पर विचार कर रहे हैं. इससे सप्लाई बढ़ने की आशंका है, जिससे कीमतें दबाव में हैं. 

क्यों गिरी सोने की कीमत?

बता दें कि वैश्विक बाजारों में कीमतों में आई नरमी और डॉलर की मजबूती के चलते सोने की कीमतों में आज गिरावट आई है. इसके अलावा, MCX पर भी भाव गिरा है. MCX पर आज सुबह सोने की कीमतें 0.66 परसेंट तक लुढ़ककर 1,43,331 के स्तर पर देखी गई. यह बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत दे रहा है. 

चांदी की कीमत

भारत में आज की कीमत में कल के मुकाबले प्रति किलोग्राम 2,210 रुपये की गिरावट दर्ज की गई. कल चांदी की कीमत 2,51,090 रुपये थी. वहीं, आज कीमत 2,48,880 रुपये है. इस तरह से आज 1 और 10 ग्राम चांदी की कीमत क्रमश: 248.88 रुपये और 2,488.80 रुपये है. 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,888 रुपये है.

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Published at : 30 Mar 2026 10:51 AM (IST)
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