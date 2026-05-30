Gold-Silver Rate: सोने-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, दोनों के आज बढ़ गए दाम; चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold-Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतें आज फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं. पश्चिम एशिया में जारी जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते सुरक्षित निवेश (Safe Heaven) के रूप में सोने-चांदी की मांग फिर बढ़ी है.
Gold-Silver Price Today on May 30: आज शनिवार, 30 मई को देश में सोने-चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त देखी जा रही है. GoodReturns वेबसाइट के मुताबिक, आज शुरुआती कारोबार में 24-कैरेट सोने की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ. इसी के साथ इसकी कीमत 1,57,650 पर आ गई. इसी तरह से चांदी की कीमत भी 100 रुपये बढ़ गई. इस बढ़ोतरी के बाद आज एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,80,100 रुपये है.
इससे पता चलता है कि भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर मजबअूत रिकवरी देखी जा रही है. अमेरिका और ईरान में जंग से जुड़ी अनिश्चितता और वैश्विक महंगाई से जुड़ी चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश (Safe Heaven) के रूप में सोने-चांदी की मांग फिर से बढ़ गई है.
शहरवार आज सोने की कीमतें
|शहर
|24 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|1,57,800 रुपये
|1,44,660 रुपये
|1,18,390 रुपये
|मुंबई
|1,57,650 रुपये
|1,44,510 रुपये
|1,18,240 रुपये
|कोलकाता
|1,57,650 रुपये
|1,44,510 रुपये
|1,18,240 रुपये
|चेन्नई
|1,59,290 रुपये
|1,44,990 रुपये
|1,21,590 रुपये
|बेंगलुरु
|1,57,650 रुपये
|1,44,510 रुपये
|1,18,240 रुपये
गौरतलब है कि इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज को शामिल नहीं किया गया है.
चांदी की कीमत
आज देश में चांदी की कीमत में भी 5000 प्रति किलोग्राम तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी के साथ अब इसकी कीमत 2,80,000 से 2,85,000 के दायरे में है. हालांकि, चेन्नई जैसे कुछ और दक्षिण भारतीय राज्यों में चांदी की कीमत 2,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.
क्यों फिर से बढ़ीं कीमतें?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से वैश्विक बाजारों का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है. शेयर बाजारों में भी लगातार उता-चढ़ाव जारी है. इस वजह से निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए इक्विटी से पैसा निकालकर दोबारा सोने और चांदी में लगा रहे हैं, जिससे कीमतों को बड़ा सपोर्ट मिला है.
ये भी पढ़ें:
Rupee News: कमजोर रुपया, मजबूत कमाई! जानिए कैसे बढ़ सकता है आपका पोर्टफोलियों रिटर्न
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL