सोने की चमक लगातार हो रही फीकी, जानें 30 अक्टूबर को आपके शहर का ताजा भाव

Gold Price Today: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत घोषणा के बाद भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गुरुवार के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार, 30 अक्टूबर को 1,19,125 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,20,666 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

30 अक्टूबर सुबह 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,19,330 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1300 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,18,665 रुपए के लो लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, गुरुवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,45,766 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,640 रुपए

22 कैरेट - 1,10,600 रुपए

18 कैरेट - 90,520 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,490 रुपए

22 कैरेट - 1,10,450 रुपए

18 कैरेट - 90,370 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,090 रुपए

22 कैरेट - 1,11,000 रुपए

18 कैरेट - 92,600 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,490 रुपए

22 कैरेट - 1,10,450 रुपए

18 कैरेट - 90,370 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,540 रुपए

22 कैरेट - 1,10,500 रुपए

18 कैरेट - 90,420 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,20,640 रुपए

22 कैरेट - 1,10,600 रुपए

18 कैरेट - 90,520 रुपए

भारत में नवंबर महीने से शादियों के सीजन की शुरुआत हो रही है. ऐसे मौकों पर भारतीय सोना और चांदी की खरीदारी करते हैं. दोनों बहुमूल्य धातु की कीमतों में आई कमी से लोग इनकी ओर आकर्षित हो सकते है. जिससे सोने की मांग बढ़ सकती हैं. हालांकि, पिछले साल की तुलना में सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी आई है. बढ़ती कीमतों के कारण सामान्य लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल होता जा रहा है.

