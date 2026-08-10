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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI Charge: 'आप पूरी तरह से कायर हैं', UPI चार्ज को लेकर किस पर भड़की निर्मला सीतारमण?

UPI Charge: 'आप पूरी तरह से कायर हैं', UPI चार्ज को लेकर किस पर भड़की निर्मला सीतारमण?

UPI Charge: पिछले कुछ दिनों से UPI चार्ज को लेकर काफी खबरें सामने आ रही हैं. अब इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाराजगी जाहिर की है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Aug 2026 08:53 PM (IST)
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FM Nirmala Sitharaman on UPI Charge: पिछले कुछ दिनों से यूपीआई शुल्क को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हाल ही में सरकार ने भी इसे लेकर लोगों के बीच फैल रहे कंफ्यूजन को साफ किया है. जिसके सदन में भी इस पर चर्चा हुई, इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काफी गुस्से में नजर आईं. उन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों को कायर तक कह दिया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल सोमवार को संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने UPI पेमेंट पर चार्जेस लगाए जाने के मुद्दे को लेकर CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास पर निशाना साधा. जब सदन में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को लेकर चर्चा चल रही थी, उसी दौरान ब्रिटास ने सरकार पर आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में UPI पेमेंट पर शुल्क लगाने की तैयारी की जा रही है.

उन्होंने कहा कि, 'ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के खिलाफ है, जिसमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम को फ्री पब्लिक गुड यानी लोगों के लिए मुफ्त सार्वजनिक सुविधा बताया गया था'. ब्रिटास ने ये भी दावा किया कि, इसी तरह का दबाव ब्राजील पर भी डाला गया था. उनके मुताबिक, सरकार की ये नीति 2017 से 2025 तक की उस नीति से अलग है, जिसमें व्यापारियों और ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाता था.

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क्यों नाराज हुईं वित्त मंत्री?
ब्रिटास ने अपनी बात रखी और सवाल पूछे, लेकिन जब बात वित्त मंत्री के जवाब देने की आई तो वो सदन से चले गए. इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, 'विपक्षी सदस्य तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं और जब सरकार उनकी बातों का जवाब देती है तो वो उसे सुनने के लिए मौजूद नहीं रहते. ब्रिटास देश में UPI शुल्क को लेकर भ्रम फैला रहे हैं.'

सीतारमण ने ये भी कहा कि, 'मैं सभी सांसदों की बातें सुनती हूं और चर्चा के दौरान उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूं. अगर किसी सांसद को बोलने का अधिकार है, तो उसे सरकार का जवाब सुनने का भी अधिकार और जिम्मेदारी समझनी चाहिए.'

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Aug 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Parliament FM Nirmala Sitharaman UPI Charge
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