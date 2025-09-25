Gold Price Today: त्योहारी सीजन की वजह से बढ़ी मांग के बीच सोने के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं. सोना अब तक का ऑल-टाइम हाई 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार कर चुका है. हालांकि, गुरुवार को सोने की रफ़्तार पर ब्रेक लगा और इसमें गिरावट देखने को मिली.

आज 25 सितंबर को इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, देश में सोना 1,13,120 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है. एक दिन पहले गुरुवार को इसका भाव 1,14,360 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

क्यों बढ़ रहा है सोने का भाव?

बाज़ार जानकारों के अनुसार, यूएस फेड की संभावित ब्याज दरों में कटौती की वजह से निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ रहा है. केडिया एडवाइजरी में इक्विटी एंड कमोडिटी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अमित गुप्ता का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और गवर्नर स्टीफन मिरान की तरफ से जॉब मार्केट के जोखिम और पॉलिसी पर चेतावनी ने सोने की मांग को और तेज़ कर दिया है. इसके अलावा, भूराजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं ने भी सोने को ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा दिया है.

आपके शहर का ताजा भाव:

आपके शहर में सोने का भाव (रुपये प्रति 10 ग्राम)

दिल्ली: 1,12,720

मुंबई: 1,12,910

बेंगलुरु: 1,13,000

कोलकाता: 1,12,760

चेन्नई: 1,13,240 (सबसे ज़्यादा)

चांदी की कीमतें

आज देश में चांदी 1,33,950 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है. एक दिन पहले यानी बुधवार को इसका भाव 1,34,990 रुपये प्रति किलोग्राम था. गौरतलब है कि 24 कैरेट सोने की खरीदारी सिर्फ निवेश के उद्देश्य से की जाती है. जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने का काम आता है.

सोना और चांदी के रेट रोजाना आधार पर तय होता है और इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार है. भारत में सोना केवल निवेश ही नहीं बल्कि परंपरा और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है. शादी-ब्याह, त्योहार और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. इसी वजह से मांग अधिक होती है और कीमतें प्रभावित होती हैं.

सोना लंबे समय से महंगाई के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प रहा है. जब महंगाई बढ़ती है या शेयर बाजार में जोखिम होता है तो लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं. यही कारण है कि इसकी मांग और कीमत हमेशा बनी रहती है. भारत में सोने का अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है. ऐसे में सीमा शुल्क (Import Duty), GST और अन्य स्थानीय टैक्स सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं.

