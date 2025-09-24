नवरात्रि पर लगातार तीसरे दिन चमका सोना, जानें आज 24 सितंबर को आपके शहर का ताजा भाव

Gold Price Today: त्योहारी सीजन में लगातार सोने की मांग बढ़ने और सुरक्षित निवेश की वजह से इसका भाव चढ़कर एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है. आज बुधवार 24 सितंबर 2025 को सोना 1,14,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से देशभर में बिक रहा है. इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, आज प्रति 10 ग्राम सोना 1,14,360 रुपये की दर से कारोबार कर रहा है, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को इसका भाव 1,14,370 रुपये था.

पिछले हफ्ते अमेरिकी केन्द्रीय बैंक यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली थी. 15 सितंबर को सोना 1,10,000 रुपये के पार कर गया था. लेकिन यूएस फेड की तरफ से संभावित ब्याज दरों में कटौती ने सोने की चमक को और तेज कर दिया. बाजार के जानकार यूएस फेड के फैसले के बाद सोने की आगे कीमत को लेकर काफी पॉजिटिव हैं.

आपके शहर का ताजा भाव

आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रति 10 ग्राम सोना 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि मुंबई में 1,14,160 रुपये, बेंगलुरू में 1,14,250 रुपये और कोलकाता में यह 1,14,010 रुपये की दर से बिक रहा है. चेन्नई में सबसे ज्यादा इसकी कीमत 1,14,490 रुपये प्रति ग्राम पर बनी हुई है.

अगर चांदी की बात करें तो इंडियन बुलियन एसोसिएशन पर इसकी कीमत बढ़कर 1,34,990 रुपये प्रति किलो हो चुकी है. गौरतलब है 24 कैरेट सोने की खरीदारी जहां निवेश के उद्देश्य से होती है तो वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने के काम आता है.

कैसे तय होता है रेट?

सोना और चांदी की कीमतें रोज़ाना आधार पर तय की जाती हैं. इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं. मुख्य कारण इस प्रकार हैं: वैश्विक बाजार में उथल-पुथल जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी या ब्याज दरों में बदलाव का सीधा असर सोने पर पड़ता है. जब अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक शेयर या अन्य अस्थिर संपत्तियों के बजाय सोने जैसे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं.

सोना लंबे समय से महंगाई के मुकाबले सुरक्षित और बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प माना जाता है. जब महंगाई बढ़ती है या शेयर बाजार में जोखिम होता है, तब लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं. यही कारण है कि इसकी मांग और कीमत अक्सर ऊँचाई पर बनी रहती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर में तय होती हैं. डॉलर-रुपया विनिमय दर में बदलाव का सीधा असर इन धातुओं की कीमत पर पड़ता है. अगर डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं. भारत में सोने का अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है. ऐसे में सीमा शुल्क (Import Duty), GST और अन्य स्थानीय टैक्स सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं.

