Gold Price Today: देश में सोने की कीमतें पिछले कुछ दिनों से जिस रफ्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी उस पर शुक्रवार को आखिरकार ब्रेक लगा. इससे निवेशकों और खुदरा आभूषण खरीदारों दोनों को कुछ राहत मिली. 10 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर भारत में सोने की कीमतों में तेज सुधार देखा गया.

10 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,860 रुपये गिरकर 1,22,290 रुपये पर आ गई. 8 ग्राम और 1 ग्राम की कीमत क्रमशः 1,488 रुपये और 186 रुपये कम होकर अब 97,832 रुपये और 12,229 रुपये हो गई है. अब देखते हैं कि आज देश में सोना कितने रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है?

आज कितनी है 24 ग्राम सोने की कीमत?

देश में आज सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,426 रुपये है, जो कल के 12,371 रुपये प्रति ग्राम के मुकाबले 55 रुपये ज्यादा है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत शुक्रवार के मुकाबले 50 रुपये बढ़कर 11,390 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया. देश में 18 कैरेट सोने कीमत भी कुछ बढ़ी है, जो कल के मुकाबले 41 रुपये बढ़कर आज 9,319 रुपये प्रति ग्राम है.

इसी तरह से 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 5,500 रुपये बढ़कर 12,42,600 रुपये हो गई. वहीं, 22 कैरेट का 100 ग्राम सोना 5,000 रुपये बढ़कर आज 11,39,000 रुपये में बिक रहा है.18 कैरेट के सोने की कीमत आज 9,31,900 रुपये पर पहुंच गई है, जो शुक्रवार के मुकाबले 4,100 रुपये बढ़ा है.

देश के कुछ बड़े शहरों में सोने का ताजा भाव?

मुंबई, कोलकाता, बेगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में आज 24 कैरट सोने की कीमत 12,426 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, इन शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमत 11,390 रुपये प्रति ग्राम है.

दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में आज 24 कैरट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,441 रुपये है. यहां 22 कैरेट सोने की कीमत 11,405 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई और कोयंबटूर में 24 कैरट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,441 रुपये है. यहां 22 कैरेट सोने की कीमत 11,405 रुपये प्रति ग्राम है.

चांदी की कितनी है कीमत?

वहीं अगर चांदी की बात करें, तो आज इसकी कीमत प्रति ग्राम 177 रुपये है.वहीं, 1 किलोग्राम चांदी कीमत 1,77,000 रुपये है, जो कल से 3,000 रुपये ज्यादा है.

