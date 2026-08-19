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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD नहीं गोल्ड में निवेश का है जमाना, इस सरकारी स्कीम से घर बैठे होगी कमाई

FD नहीं गोल्ड में निवेश का है जमाना, इस सरकारी स्कीम से घर बैठे होगी कमाई

Gold Monetization: क्या आप भी FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा निवेश करते हैं. अगर हां तो इससे भी बेतर एक स्कीम आपके लिए आई है, जिसमें FD से भी ज्यादा ब्याज आपको मिल सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 19 Aug 2026 04:05 PM (IST)
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Govt Gold Monetization Scheme: निवेश के लिए वैसे तो कई सारे तरीके हैं, जिनमें FD, SIP आदि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऑप्शंस हैं. लेकिन एक और तरीका भी है जिससे घर बैठे आप अच्छा- खासा ब्याज कमा सकते हैं. ये तरीका है घर पर रखे सोने पर ब्याज पाने का तरीका. सरकार इसके लिए खासी तैयारी कर रही है, जिससे आम जनता के घर में रखा उनका सोना काम आ सके और घर बैठे कमाई भी हो सके.

क्या है सरकार का प्लान?
दरअसल भारत सरकार जल्दी ही एक नई योजना लेकर आने वाली है, जिसमें आम जनता अपने पास रखा सोना जैसे सिक्के, गहने या बार को अपने नजदीकी सर्टिफाइड ज्वैलर के पास जमा करेगी. इसके बदले में उन्हें अच्छा खास ब्याज मिलेगा. इस योजना के ऊपर फिलहाल सरकार काम कर रही है.

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क्या तैयारी कर रही सरकार?
फिलहाल सरकार अपनी इस योजना का ढांचा तैयार कर रही है. इस योजना के पहले चरण में सबसे पहले ज्वैलरी दुकान वालों और कारोबारियों से सरकार बातचीत कर रही है. जिसके बाद इस योजना का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. क्योंकि इस पूरी स्कीम और प्रोसेस में सबसे अहम रोल ज्वैलरी शॉप वालों का ही होने वाला है. हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

क्या है योजना का मकसद?
इस योजना का मकसद लोगों के घरों में पड़े सोने को बाजार में लाना है. भारतीय परिवारों के पास बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है, इसका थोड़ा भी हिस्सा यदि बाजार में आता है तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा. क्योंकि इससे सोने के आयात में कमी आ सकती है. जिससे देश में निवेश के लिए पैसा बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है. 

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बता दें कि सरकार ने साल 2015 में भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की गई थी. लेकिन इसके लिए लोगों को बैंक या तय टेस्टिंग सेंटर पर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता था. हालांकि सामने आए आंकड़ों की मानों तो 10 साल यानी 2025 तक महज 38 टन सोना ही जमा हो पाया है. अब इस नई स्कीम में सरकार कुछ बदलाव करने वाली है, जिसके बाद उम्मीद है कि नई स्कीम सफल होगी और इससे फायदा होगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 19 Aug 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Investment FD Fixed Deposite Gold Monetization
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