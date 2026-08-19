FD नहीं गोल्ड में निवेश का है जमाना, इस सरकारी स्कीम से घर बैठे होगी कमाई

Govt Gold Monetization Scheme: निवेश के लिए वैसे तो कई सारे तरीके हैं, जिनमें FD, SIP आदि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऑप्शंस हैं. लेकिन एक और तरीका भी है जिससे घर बैठे आप अच्छा- खासा ब्याज कमा सकते हैं. ये तरीका है घर पर रखे सोने पर ब्याज पाने का तरीका. सरकार इसके लिए खासी तैयारी कर रही है, जिससे आम जनता के घर में रखा उनका सोना काम आ सके और घर बैठे कमाई भी हो सके.

क्या है सरकार का प्लान?

दरअसल भारत सरकार जल्दी ही एक नई योजना लेकर आने वाली है, जिसमें आम जनता अपने पास रखा सोना जैसे सिक्के, गहने या बार को अपने नजदीकी सर्टिफाइड ज्वैलर के पास जमा करेगी. इसके बदले में उन्हें अच्छा खास ब्याज मिलेगा. इस योजना के ऊपर फिलहाल सरकार काम कर रही है.

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क्या तैयारी कर रही सरकार?

फिलहाल सरकार अपनी इस योजना का ढांचा तैयार कर रही है. इस योजना के पहले चरण में सबसे पहले ज्वैलरी दुकान वालों और कारोबारियों से सरकार बातचीत कर रही है. जिसके बाद इस योजना का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. क्योंकि इस पूरी स्कीम और प्रोसेस में सबसे अहम रोल ज्वैलरी शॉप वालों का ही होने वाला है. हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

क्या है योजना का मकसद?

इस योजना का मकसद लोगों के घरों में पड़े सोने को बाजार में लाना है. भारतीय परिवारों के पास बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है, इसका थोड़ा भी हिस्सा यदि बाजार में आता है तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा. क्योंकि इससे सोने के आयात में कमी आ सकती है. जिससे देश में निवेश के लिए पैसा बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है.

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बता दें कि सरकार ने साल 2015 में भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की गई थी. लेकिन इसके लिए लोगों को बैंक या तय टेस्टिंग सेंटर पर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता था. हालांकि सामने आए आंकड़ों की मानों तो 10 साल यानी 2025 तक महज 38 टन सोना ही जमा हो पाया है. अब इस नई स्कीम में सरकार कुछ बदलाव करने वाली है, जिसके बाद उम्मीद है कि नई स्कीम सफल होगी और इससे फायदा होगा.