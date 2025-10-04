लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी कम हुई कीमत; चेक करें आज का ताजा भाव

Gold-Silver Price Today: अमेरिका में जारी शटडाउन, अक्टूबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती और टैरिफ को लेकर टेंशन की बीच शनिवार को सोने-चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. भले ही यह गिरावट बेहद मामूली है. शनिवार को 24 कैरेट सोना 65 रुपया सस्ता हुआ है. वहीं, चांदी की कीमत में शुक्रवार को 151 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में आने वाले फेस्टिव सीजन से पहले यह ग्राहकों के लिए खरीदारी का बढ़िया मौका है.

हाल ही में सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थीं. 30 सितंबर को सोने की कीमत करीब 1,175 रुपये उछलकर 1,17,516 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी, अमेरिका में शटडाउन से पैदा हुई अनिश्चितता और टैरिफ के चलते तनाव के माहौल में सोने की कीमतों में तेजी आई है. हालांकि, आने वाले महीनों में कीमत में कमी की भी उम्मीद जताई जा रही है.

कितनी है आज सोने-चांदी की कीमत?

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 65 रुपये घटकर 11,804 रुपये प्रति ग्राम रह गई. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत भी 60 रुपये कम होकर अब 10,820 रुपये प्रति ग्राम रह गई है. 49 रुपये की गिरावट के साथ 18 कैरेट सोने की कीमत 8,853 रुपये प्रति ग्राम रह गई है.

हालांकि, शुक्रवार और शनिवार को कीमतों में आई इस गिरावट के बाद भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब बनी हुई हैं. दशहरे के एक दिन बाद शुक्रवार को भारत में चांदी की कीमतों में भी कुछ गिरावट देखी गई. शुक्रवार को भारत में चांदी की कीमत 151 रुपये प्रति ग्राम और 1,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई. दिलचस्प बात यह है कि भारत में सोने की कीमत में गिरावट के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. इससे निवेशकों के बीच इसकी डिमांड सुरक्षित निवेश के रूप में और भी बढ़ गई है.

इन शहरों में आज सोने की कीमत

मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 11,940 रुपये है. जबकि इन शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमत 10,945 रुपये प्रति ग्राम है. चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 11,946 रुपये है और यहां 22 कैरेट सोने की कीमत 10,950 रुपये है. दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत सबसे ज्यादा 11,955 रुपये प्रति ग्राम है और यहां 22 कैरेट सोना प्रति ग्राम 10,960 रुपये है.

