हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस6 वर्षों में GDP हाई ग्रोथ, निचले स्तर पर महंगाई और रोजगार… इन 5 कारणों से याद किए जाते रहेंगे साल 2025

6 वर्षों में GDP हाई ग्रोथ, निचले स्तर पर महंगाई और रोजगार… इन 5 कारणों से याद किए जाते रहेंगे साल 2025

वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग ने अर्थव्यवस्था को गति दी, जिसके चलते वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ग्रोथ 7.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.4 प्रतिशत दर्ज की गई.

By : राजेश कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम रहा है और आने वाले वर्षों में इसे एक मजबूत आर्थिक दौर के रूप में याद किया जाएगा. सरकार की वार्षिक समीक्षा के अनुसार, तेज आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित महंगाई, निर्यात में मजबूती और श्रम बाजार में सुधार इस वर्ष के प्रमुख आधार रहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले छह वर्षों का उच्चतम स्तर है.

 मजबूती इकोनॉमी के संकेत

वैश्विक व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग ने अर्थव्यवस्था को गति दी, जिसके चलते वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ग्रोथ 7.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.4 प्रतिशत दर्ज की गई. महंगाई पूरे साल निचले स्तर पर बनी रही. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2025 में 4.26 प्रतिशत था, जो नवंबर तक घटकर लगभग 3.55 प्रतिशत रह गया, वहीं थोक मूल्य सूचकांक भी नियंत्रण में रहा, जिससे कीमतों में स्थिरता बनी और आरबीआई को नीतिगत दरों में नरमी का अवसर मिला.

श्रम बाजार में बेहतर स्थिति

रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला, जहां नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 4.7 प्रतिशत रह गई, जो अक्टूबर में 5.2 प्रतिशत थी और अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट मानी गई. निर्यात क्षेत्र में भी मजबूती रही और नवंबर में वस्तु निर्यात बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि सेवा क्षेत्र में भारतीय सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं की वैश्विक मांग में तेज वृद्धि दर्ज की गई.

सरकार ने कहा- गोल्ड लॉक्स मूवमेंट

सरकार ने इस संतुलित स्थिति को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए “गोल्डीलॉक्स मूवमेंट” बताया है, जहां मजबूत मांग और नियंत्रित महंगाई का संतुलन बना हुआ है. इसी क्रम में, घरेलू उत्पादन को मापने वाला ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) भी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 8.1 प्रतिशत पर पहुंच गया, जिसमें औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का अहम योगदान रहा.

कुल मिलाकर, भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी.

ये भी पढ़ें: डॉलर की कमजोरी और मजबूत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रुपये में आयी जान, जानें कैसे अमेरिकी करेंसी को दी शिकस्त

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
India Economic Growth 2025 Indian GDP 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement

वीडियोज

Delhi Fog: उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां | Pollution | AQI
UP News: जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच, पहुंची राजस्व विभाग की टीम... | Sambhal News
Angel Chakma Case: Uttarakhand पुलिस ने नस्लीय घटना से किया इनकार | Breaking | ABP News
Jhansi में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, ड्राइवर हुआ घायल | Road Accident
Assam News: 'West Bengal परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार'- Amit Shah | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
कट्टर सियासी दुश्मन के निधन पर पसीजा शेख हसीना का दिल, बोलीं- खालिदा जिया का जाना...
पंजाब
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली- मजाक बना दिया
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
साउथ सिनेमा
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
65 वर्ष की उम्र में 40 का कैसे दिखते हैं नागार्जुन? एक्टर ने खुद बता दिया अपनी फिटनेस का राज
हेल्थ
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
कमर से पैर तक रहता है दर्द, चलने-फिरने में आती है दिक्कत; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में
शिक्षा
Aviva Baig Education: प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कितनी पढ़ी-लिखी हैं? इस यूनिवर्सिटी से कर चुकी हैं पढ़ाई
ट्रेंडिंग
ये है क्यूटेस्ट डकैती... दुकान पर चुपचाप आया मासूम और टॉफी उठाकर भागा; वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
ये है क्यूटेस्ट डकैती... दुकान पर चुपचाप आया मासूम और टॉफी उठाकर भागा; वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget