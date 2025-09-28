हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसखूब बरसेंगे पैसे! अगले हफ्ते कमाई का शानदार मौका, एक से बढ़कर एक IPO हो रहे लॉन्च

खूब बरसेंगे पैसे! अगले हफ्ते कमाई का शानदार मौका, एक से बढ़कर एक IPO हो रहे लॉन्च

Upcoming IPOs next week: आने वाले हफ्ते में मेनबोर्ड और SME दोनों ही कैटेगरी में कई नए ऑफर्स लॉन्च होने वाले हैं. सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में चार मेनबोर्ड और 16 SME इश्यू आने वाले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Sep 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

Upcoming IPOs next week: आईपीओ के जरिए पैसा कमाने वाले निवेशकों के लिए बढ़िया मौका है. अगला हफ्ता प्राइमरी मार्केट गुलजार रहने वाला है. आने वाले हफ्ते में मेनबोर्ड और SME दोनों ही कैटेगरी में कई नए ऑफर्स लॉन्च होने वाले हैं. सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में चार मेनबोर्ड और 16 SME इश्यू आने वाले हैं. इसके अलावा, कई कंपनियों की लिस्टिंग भी होने वाली है. 

Mainboard Segment IPOs

Glottis IPO: कंपनी 160 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू और 147 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल के जरिए 307 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है. आईपीओ का प्राइस बैंड 120-129 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसके लिए निवेशक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे. शेयरों की लिस्टिंग 7 अक्टूबर को होने की उम्मीद है. 

Fabtech Technologies IPO: फैबटेक टेक्नोलॉजीज का 230.35 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू है. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 181-191 रुपये प्रति शेयर के बीच है. यह इश्यू 29 सितंबर को खुलेगा और 1 अक्टूबर को बंद होगा. शेयर 7 अक्टूबर को लिस्ट किए जा सकते हैं. 

Advance Agrolife IPO: एडवांस एग्रोलाइफ फ्रेश इश्यू के जरिए 192.86 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसके लिए निवेशक 30 सितंबर से बोली लगा सकेंगे. इश्यू 3 अक्टूबर को बंद होगा. इसके लिए प्राइस बैंड 95-100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. 8 अक्टूबर को शेयरों की लिस्टिंग होने की उम्मीद है. 

Om Freight Forwarders IPO: ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स का 122.31 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च होने वाला है. यह ऑफर पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप अपने हिस्से के शेयर बेचेंगे. इसका प्राइस बैंड 128-135 रुपये प्रति शेयर है. लिस्टिंग 8 अक्टूबर को होगी.

SME Segment IPOs

Chiraharit IPO: चिराहरित 21 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर आईपीओ के जरिए 31.07 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है. यह ऑफर 29 सितंबर को खुलेगा और 3 अक्टूबर को बंद होगा.

Sodhani Capital IPO: 10.71 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिसमें फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं.

Greenleaf Envirotech IPO: क्लीन टेक सेक्टर की यह कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 21.90 करोड़ रुपये जुटाएगी. शेयर की कीमत 136 रुपये प्रति शेयर है. यह ऑफर 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा.

Vijaypd Ceutical IPO: 19.25 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, जिसकी कीमत 35 रुपये प्रति शेयर है. यह आईपीओ 29 सितंबर को लॉन्च होगा और 1 अक्टूबर को बंद होगा.

Munish Forge IPO: फोर्जिंग कंपनी मुनीश फोर्ज 73.92 करोड़ रुपये का आईपीओ ला रही है, जिसमें नए शेयर और ओएफएस दोनों शामिल हैं. प्राइस बैंड 91-96 रुपये प्रति शेयर है. यह इश्यू 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा.

Om Metallogic IPO: आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 22.35 करोड़ रुपये जुटाई जाएगी. 86 रुपये प्रति शेयर की कीमत वाला यह आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा. इसके लिए 1 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकेगी.

Dhillon Freight Carrier IPO: ढिल्लों फ्रेट कैरियर 10.08 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च कर रहा है, जो पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी इश्यू है. यह ऑफर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा.

Suba Hotels IPO: हॉस्पिटैलिटी चेन सुबा होटल्स 75.47 करोड़ रुपये का आईपीओ ला रही है, जो पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है. इस एसएमई इश्यू के लिए सब्सक्रिप्शन विंडो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच खुला रहेगा. 

इन कंपनियों की होगी लिस्टिंग

29 सितंबर: अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एनएसई और बीएसई में लिस्ट होंगे. 

30 सितंबर: शेषसाई टेक्नोलॉजीज, सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, जारो इंस्टीट्यूट और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स भी शेयर बाजार में लिस्ट होंगे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें: 

1 अक्टूबर, 2025 से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, जानें इनका आपकी जिंदगी और जेब पर क्या असर होगा?

Published at : 28 Sep 2025 10:43 AM (IST)
Tags :
Upcoming IPOs: Upcoming IPOs Advance Agrolife IPO Fabtech Technologies IPO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
यूटिलिटी
हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत
हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget