हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFlipkart उठाएगा आपके हवाई सफर का पूरा खर्च! गर्मियों की छुट्टी में फटाफट कर लें वेकेशन की प्लानिंग

Flipkart उठाएगा आपके हवाई सफर का पूरा खर्च! गर्मियों की छुट्टी में फटाफट कर लें वेकेशन की प्लानिंग

Flipkart: फ्लिपकार्ट मेंबर अपने SuperCoins को 5:2 के अनुपात में Maharaja Club में ट्रांसफर कर सकता है. बाद में इसी Maharaja Points का इस्तेमाल एयर इंडिया की टिकट बुक कराने में कर सकते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 06 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

Flipkart: अप्रैल साल का वह महीना होता है, जब स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बीच कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है. ऐसे में अगर आप भी कहीं फैमिली ट्रिप पर जाने का सोच रहे हैं, तो Flipkart आपका एयर टिकट स्पॉन्सर कर सकती है. दरअसल, Flipkart और Air India के बीच हाल ही में हुई पार्टनरशिप से आप Flipkart में शॉपिंग के बदले मिलने वाले SuperCoins को Air India के Maharaja Club Points में बदल सकते हैं.

दोनों कंपनियों के बीच हुई इस पार्टनरशिप से कोई भी Flipkart मेंबर अपने Flipkart SuperCoins को 5:2 के अनुपात में Maharaja Club में ट्रांसफर कर सकता है. इसमें आपको  5 Flipkart SuperCoins के बदले 2 Maharaja Points मिलेंगे. SuperCoins को Maharaja Points में बदलने के लिए आपके पास इसकी संख्या कम से कम 50 होने चाहिए. ट्रांसफर किए गए पॉइंट्स आपके Maharaja Club Accounts 193 वर्किंग डेज में दिखने लगेंगे. यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार Maharaja Club अकाउंट में जमा हो जाने के बाद Maharaja Points को वापस Flipkart SuperCoins में नहीं बदला जा सकता.

महाराजा क्लब अपने मेंबर्स को Air India और Star Alliance की पार्टनर एयरलाइंस पर फ्लाइट बुक करने पर 'महाराजा पॉइंट्स' कमाने का मौका देता है. कोई भी सदस्य इन महाराजा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके Air India और Star Alliance की पार्टनर एयरलाइंस पर 'अवार्ड फ्लाइट्स' बुक कर सकता है. 

क्या है Maharaja Club? 

Maharaja Club, Air India का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम (FFP) है, जो फ्लायर्स को अवार्ड सीट्स, केबिन अपग्रेड और भी बहुत कुछ देता है. 30 मार्च 2026 को Maharaja Club ने Flipkart SuperCoins को अपने पॉइंट्स कन्वर्ज़न पार्टनर के तौर पर जोड़ने का ऐलान किया. इस पार्टनरशिप के तहत कोई भी Flipkart मेंबर अपना SuperCoins 5:2 के रेशियो में Maharaja Club अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. इसका मतलब है कि 5 Flipkart SuperCoins, 2 महाराजा पॉइंट्स में बदल जाएंगे.

महाराजा पॉइंट्स में बदलने के लिए किसी सदस्य के पास कम से कम 50 Flipkart SuperCoins होने चाहिए. एक बार महाराजा क्लब अकाउंट में जमा हो जाने के बाद, महाराजा पॉइंट्स को वापस Flipkart SuperCoins में नहीं बदला जा सकता. इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप एयर टिकट बुकिंग, लाउंज एक्सेस, इकोनॉमी को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करने, एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस के लिए कर सकते हैं. 

Flipkart SuperCoins को Maharaja Points में कैसे बदलें?

  • सबसे पहले Flipkart App खोलें, Categories सेक्शन में जाएं और SuperCoins चुनें.
  • ‘SuperCoin Partners’ को सिलेक्ट करें और Air India Maharaja Clubसर्च करें.
  • अपनी Maharaja Club ID का इस्तेमाल करके अपना Maharaja Club अकाउंट लिंक करें.
  • जितने SuperCoins आप बदलना चाहते हैं, उनकी संख्या डालें.
  • ट्रांसफर कन्फर्म करें.
  • आपके Maharaja Points आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें:

'रामायण' बना रही कंपनी ने शेयर बाजार में उड़ाया गर्दा! 1 साल में दिया 3 गुना रिटर्न; निवेशक मालामाल 

Published at : 06 Apr 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
FlipKart Air India FlipKart SuperCoins Air India Maharaja Club Points
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Flipkart उठाएगा आपके हवाई सफर का पूरा खर्च! गर्मियों की छुट्टी में फटाफट कर लें वेकेशन की प्लानिंग
Flipkart उठाएगा आपके हवाई सफर का पूरा खर्च! गर्मियों की छुट्टी में फटाफट कर लें वेकेशन की प्लानिंग
बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी, जानें आज आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च
सोने-चांदी की कीमतों में हलचल जारी, जानें आज आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च
बिजनेस
Dollar vs Rupee: RBI के एक्शन का कमाल! रुपये ने दी डॉलर को पटखनी, 10 पैसा उछलककर 93 पर खुला
RBI के एक्शन का कमाल! रुपये ने दी डॉलर को पटखनी, 10 पैसा उछलककर 93 पर खुला
बिजनेस
'रामायण' बना रही कंपनी ने शेयर बाजार में उड़ाया गर्दा! 1 साल में दिया 3 गुना रिटर्न; निवेशक मालामाल
'रामायण' बना रही कंपनी ने शेयर बाजार में उड़ाया गर्दा! 1 साल में दिया 3 गुना रिटर्न; निवेशक मालामाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Ceasefire: अमेरिका-ईरान के बीच होगा 45 दिन का सीजफायर? ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
अमेरिका-ईरान के बीच होगा 45 दिन का सीजफायर? ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद ने की दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की मांग, नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी
चंद्रशेखर आजाद ने की दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की मांग, नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता, कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
हेल्थ
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget