Flipkart: अप्रैल साल का वह महीना होता है, जब स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बीच कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है. ऐसे में अगर आप भी कहीं फैमिली ट्रिप पर जाने का सोच रहे हैं, तो Flipkart आपका एयर टिकट स्पॉन्सर कर सकती है. दरअसल, Flipkart और Air India के बीच हाल ही में हुई पार्टनरशिप से आप Flipkart में शॉपिंग के बदले मिलने वाले SuperCoins को Air India के Maharaja Club Points में बदल सकते हैं.

दोनों कंपनियों के बीच हुई इस पार्टनरशिप से कोई भी Flipkart मेंबर अपने Flipkart SuperCoins को 5:2 के अनुपात में Maharaja Club में ट्रांसफर कर सकता है. इसमें आपको 5 Flipkart SuperCoins के बदले 2 Maharaja Points मिलेंगे. SuperCoins को Maharaja Points में बदलने के लिए आपके पास इसकी संख्या कम से कम 50 होने चाहिए. ट्रांसफर किए गए पॉइंट्स आपके Maharaja Club Accounts 193 वर्किंग डेज में दिखने लगेंगे. यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार Maharaja Club अकाउंट में जमा हो जाने के बाद Maharaja Points को वापस Flipkart SuperCoins में नहीं बदला जा सकता.

महाराजा क्लब अपने मेंबर्स को Air India और Star Alliance की पार्टनर एयरलाइंस पर फ्लाइट बुक करने पर 'महाराजा पॉइंट्स' कमाने का मौका देता है. कोई भी सदस्य इन महाराजा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके Air India और Star Alliance की पार्टनर एयरलाइंस पर 'अवार्ड फ्लाइट्स' बुक कर सकता है.

क्या है Maharaja Club?

Maharaja Club, Air India का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम (FFP) है, जो फ्लायर्स को अवार्ड सीट्स, केबिन अपग्रेड और भी बहुत कुछ देता है. 30 मार्च 2026 को Maharaja Club ने Flipkart SuperCoins को अपने पॉइंट्स कन्वर्ज़न पार्टनर के तौर पर जोड़ने का ऐलान किया. इस पार्टनरशिप के तहत कोई भी Flipkart मेंबर अपना SuperCoins 5:2 के रेशियो में Maharaja Club अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. इसका मतलब है कि 5 Flipkart SuperCoins, 2 महाराजा पॉइंट्स में बदल जाएंगे.

महाराजा पॉइंट्स में बदलने के लिए किसी सदस्य के पास कम से कम 50 Flipkart SuperCoins होने चाहिए. एक बार महाराजा क्लब अकाउंट में जमा हो जाने के बाद, महाराजा पॉइंट्स को वापस Flipkart SuperCoins में नहीं बदला जा सकता. इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप एयर टिकट बुकिंग, लाउंज एक्सेस, इकोनॉमी को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करने, एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस के लिए कर सकते हैं.

Flipkart SuperCoins को Maharaja Points में कैसे बदलें?

सबसे पहले Flipkart App खोलें, Categories सेक्शन में जाएं और SuperCoins चुनें.

‘SuperCoin Partners’ को सिलेक्ट करें और Air India Maharaja Clubसर्च करें.

अपनी Maharaja Club ID का इस्तेमाल करके अपना Maharaja Club अकाउंट लिंक करें.

जितने SuperCoins आप बदलना चाहते हैं, उनकी संख्या डालें.

ट्रांसफर कन्फर्म करें.

आपके Maharaja Points आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे.

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