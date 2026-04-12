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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या है FD लैडरिंग? ₹1 लाख के निवेश को अधिकतम मुनाफे में बदलने का आसान तरीका

क्या है FD लैडरिंग? ₹1 लाख के निवेश को अधिकतम मुनाफे में बदलने का आसान तरीका

FD Laddering: FD लैडरिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें अलग-अलग अवधि में FD कर बेहतर रिटर्न और रेगुलर इनकम पाई जा सकती है. आइए जानते हैं, इस बारे में.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 06:11 PM (IST)
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  • फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सुरक्षित निवेश और तय रिटर्न प्रदान करता है।
  • FD लैडरिंग अलग-अलग समय पर कई FD करने की रणनीति है।
  • यह रणनीति समय-समय पर पैसे निकालने और बेहतर ब्याज दरों का लाभ देती है।
  • 1 लाख रुपये को 20-20 हजार की FD में बांटकर निवेश करें।

FD Laddering Strategy: निवेशक जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं, वे फिक्स्ड डिपॉजिट को एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर देखते हैं. एफडी में निवेशकों को तय ब्याज दर के साथ सुरक्षित रिटर्न भी  मिलता है. जिससे निवेशक को ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता. हालांकि, अगर आप FD लैडरिंग की प्लानिंग को शामिल करें तो आपके रिटर्न में बदलाव दिख सकता है. आइए जानते हैं, आखिर FD लैडरिंग क्या होता है और कैसे काम करता है? 

FD लैडरिंग क्या है?

FD लैडरिंग एक ऐसा तरीका है, जिसमें निवेशक अलग-अलग समय के लिए कई फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं. ताकि हर कुछ समय पर एक-एक एफडी पूरी होती रहे. यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होता है, जो लंबे समय तक सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं.

FD लैडरिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको समय-समय पर पैसा मिलता रहता है. साथ ही, अलग-अलग अवधि में निवेश होने की वजह से बेहतर ब्याज दरों का लाभ लेने का मौका भी बनता है.

FD लैडरिंग के फायदे

FD लैडरिंग अपनाने से निवेशक को कई तरह के लाभ मिलते हैं. अलग-अलग समय में पैसे लगाने से बेहतर ब्याज दरों का फायदा मिल सकता है. साथ ही कुल रिटर्न भी बढ़ने की संभावना रहती है.

यह तरीका टैक्स प्लानिंग में भी मदद करता है और जोखिम को कम करता है. मैच्योरिटी के वक्त अगर बेहतर ब्याज दरें मिल रही हैं तो, आप इसे दोबारा से निवेश कर सकते हैं.  

1 लाख रुपये से FD लैडरिंग 

अगर आप 1 लाख रुपये को FD में लगाना चाहते हैं, तो इसे एक साथ निवेश करने की जगह छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना ज्यादा समझदारी भरा होता है. उदाहरण के लिए आप इसे 20-20 हजार रुपये में बांटकर अलग-अलग समय के लिए FD कर सकते हैं. जिससे हर साल एक-एक FD पूरी होती रहेगी.

जब कोई FD पूरी हो जाए, तो उस पैसे को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बचे हुए पैसों को दोबारा निवेश कर सकते हैं. इसी तरह बाकी FD के साथ भी यही तरीका अपनाने से आपका पैसा लगातार रन करता है. साथ ही ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद भी रहती है. 

यह भी पढ़ें: SIP में सिर्फ 5 साल की देरी और 3 करोड़ का नुकसान! ये है कंपाउंडिंग का खौफनाक गणित, आलस छोड़ें

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Bank Investment FD Savings Returns
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