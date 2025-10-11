तगड़े रिटर्न के लिए इन बैंकों में करें FD, जानें कौन सा बैंक दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज?

Bank FD Rates 2025: भारतीय निवेशक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को पसंद करते हैं. पिछले कई सालों से भारतीयों ने एफडी पर अपना भरोसा जताया है. सुरक्षित निवेश के लिए एफडी एक बेहतरीन विकल्प है. जिसमें ग्राहकों को मार्केट की उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक फिक्स रिटर्न मिलता है. अगर आप भी एफडी में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो, आपको सरकारी और प्राइवेट बैंक की एफडी रेट की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए. ताकि आपके अपने निवेश पर एक सुरक्षित और शानदार रिटर्न मिल सके.

1. एसबीआई बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 3 से 7.70 प्रतिशत, वहीं सीनियर सिटीजनों के लिए 3.50 से 7.60 प्रतिशत तक की ब्याज दे रही हैं.

2. एचडीएफसी बैंक

सामान्य ग्राहक - 3 से 7.25 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 3.50 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत

3. आईसीआईसीआई बैंक

सामान्य ग्राहक - 3 से 7.10 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 3.50 प्रतिशत से 7.60 प्रतिशत

4. आईडीबीआई बैंक

सामान्य ग्राहक - 3 से 6.75 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 3.50 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत

5. कोटक महिंद्रा बैंक

सामान्य ग्राहक - 2.75 से 7.20 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 3.25 प्रतिशत से 7.70 प्रतिशत

6. पंजाब नेशनल बैंक

सामान्य ग्राहक - 3.50 से 7.25 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 4 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत

7. केनरा बैंक

सामान्य ग्राहक - 4 से 7.25 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 4 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत

8. एक्सिस बैंक

सामान्य ग्राहक - 3.50 से 7.10 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 3.50 प्रतिशत से 7.85 प्रतिशत

9. बैंक ऑफ बड़ौदा

सामान्य ग्राहक - 3 से 7.05 प्रतिशत

सीनियर सिटीजन - 3.55 प्रतिशत से 7.55 प्रतिशत

बैंक में एफडी पर ब्याज दिन और साल दोनों के हिसाब से मिलता है, इसलिए निवेश करने से पहले निवेश राशि और मेच्योरिटी का समय जरूर जान लेना चाहिए. भारतीय निवेशक एफडी के साथ- साथ पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी पैसा लगाते हैं. ये दोनों ही स्कीम सुरक्षित रिटर्न के लिए जाने जाते है. एफडी में निवेश करने से आप मार्केट के उतार-चढ़ाव से बच जाते हैं और आपको एक सुरक्षित रिटर्न मिलता है.

