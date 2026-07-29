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हिंदी न्यूज़बिजनेसTelegram CEO Networth: कितने अमीर हैं Telegram CEO पावेल, उनके 100 बच्चों को जायदाद में क्या मिलेगा?

Telegram CEO Networth: कितने अमीर हैं Telegram CEO पावेल, उनके 100 बच्चों को जायदाद में क्या मिलेगा?

Telegram CEO Property: टेलीग्राम के सीईओ पवेल डुरोव के ऊपर पर रूस में आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगा है. इसी बीच अब सभी की नजर उनकी नेटवर्थ पर भी है, आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Jul 2026 05:41 PM (IST)
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Telegram CEO Pavel Durov Net Worth: टेलीग्राम के को-फाउंडर और सीईओ पवेल डुरोव इन दिनों काफी चर्चा में आ गए हैं. रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने उनके ऊपर कथित तौर से आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाया है. रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक, अधिकारियों ने डुरोव को इंटरनेशनल लेवल पर वांटेड लिस्ट में डालने की भी बात की है. इस खबर के सामने आने के बाद से ही पवेल की नेटवर्थ के ऊपर सबकी नजर है, आइये जानते हैं.

कौन हैं पवेल डुरोव?
पवेल डुरोव का जन्म रूस में हुआ था. वो टेलीग्राम के संस्थापक और मालिक हैं. टेलीग्राम एक फ्री मैसेजिंग ऐप है, जो दुनियाभर में मेटा के व्हॉट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से मुकाबला करता है. डुरोव के पिता प्रोफेसर रहे हैं, डुरोव ने खुद भी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली है फिर भी उन्होंने टेलीग्राम जैसी ऐप बनाई और दनियाभर में उसे पॉपुलर किया. क्योंकि उनकी शुरुआत से ही दिलचस्पी इसी में थी, कॉलेज के समय में उन्होंने अपने दोस्तों के लिए ऑनलाइन फोरम और छोटी वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी थीं.

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पवेल डुरोव की नेटवर्थ कितनी है?
फोर्ब्स के मुताबिक साल 2026 में पवेल डपरोव की अनुमानित नेटवर्थ करीब 6.6 बिलियन डॉलर (करीब 631.35 हजार करोड़ रुपये) थी. इस सम्पत्ति के साथ वो दुनिया के अमीर टेक फाउंडर्स में शामिल हैं. उनकी ज्यादातर संपत्ति टेलीग्राम में उनकी पार्टनरशिप की वजह से ही है. टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी है और प्लेटफॉर्म के 1 अरब से ज्यादा यूजर्स होने का दावा किया जाता है. इसी वजह से डुरोव की सम्पत्ति भी काफी बड़ी है.

डुरोव के हैं 100 से ज्यादा बच्चे
साल 2025 में डुरोव ने एक बयान दिया था, जो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा था. इस बयान ने काफी हंगामा मचा दिया था. अपने बयान में उन्होंने कहा था कि, वो अपनी अनुमानित 13.9 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख 32 हजार 984 करोड़ रुपए) की संपत्ति अपने 100 से ज्यादा बच्चों के बीच बांटना चाहते हैं. उन्होंने कहा था कि उनके सभी बच्चों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ताकि उनकी मौत के बाद उनके बीच संपत्ति को लेकर विवाद न हो.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 Jul 2026 05:41 PM (IST)
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