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हिंदी न्यूज़बिजनेसFDI: 11 सालों में बदला देश का नक्शा, 143% बढ़ा विदेशी निवेश, आया बंपर पैसा

FDI: 11 सालों में बदला देश का नक्शा, 143% बढ़ा विदेशी निवेश, आया बंपर पैसा

FDI: पिछले 11 सालों में भारत में FDI यानी विदेशी निवेश का भरोसा काफी हद तक बढ़ा है. जिसके कारण इ 11 सालों में भारत में विदेशी निवेश 143 प्रतिशत बढ़कर 748.78 अरब डॉलर पहुंच गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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Foreign Direct Investment: भारत में पिछले 11 सालों में विदेशी निवेश को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सरकार की आसान और निवेशकों के अनुकूल नीतियों का असर अब FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. इन आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत ने कुल 748.78 अरब डॉलर का डायरेक्ट विदेशी निवेश किया है.

दोगुना हुआ विदेशी निवेश
ये आंकड़ा साल 2003 से 2014 के बीच आए 308.38 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 143 प्रतिशत ज्यादा है. इसका मतलब है कि बीते 11 सालों में भारत में विदेशी निवेश दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है. खास बात ये है कि साल 2014 से साल 2025 के दौरान आया FDI पिछले 25 सालों में भारत को मिले कुल 1,072.36 अरब डॉलर के विदेशी निवेश का करीब 70 प्रतिशत है. इससे पता चलता है कि बीते एक दशक में भारत विदेशी निवेशकों के लिए तेजी से पसंदीदा जगह बना है.

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सालाना FDI में भी आया है अंतर
सिर्फ 11 साल की कुल रकम ही नहीं, बल्कि हर साल आने वाले विदेशी निवेश में भी बड़ा बदलाव आया है. वित्त वर्ष 2013-14 में भारत में 36.05 अरब डॉलर का FDI आया था. ये रकम बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 अरब डॉलर हो गई. तो वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को 71.28 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला था. इसके मुकाबले 2024-25 में विदेशी निवेश करीब 14 प्रतिशत बढ़ा है.

नए क्षेत्रों से बढ़ा निवेश
पिछले कुछ सालों में विदेशी निवेश केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा. अब सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है. वित्त वर्ष 2024-25 में सर्विसेज सेक्टर FDI इक्विटी निवेश हासिल करने में सबसे आगे रहा. कुल विदेशी निवेश में इसकी हिस्सेदारी 19 प्रतिशत रही. इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की 16 प्रतिशत और ट्रेडिंग की 8 प्रतिशत हिस्सेदारी रही.

महाराष्ट्र सबसे आगे, सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के राज्यों में महाराष्ट्र विदेशी निवेश पाने के मामले में सबसे आगे रहा. कुल FDI इक्विटी इनफ्लो में उसकी हिस्सेदारी 39 प्रतिशत रही. इसके बाद कर्नाटक 13 प्रतिशत और दिल्ली 12 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे वंबर पर रहे हैं. वहीं, भारत में FDI लाने वाले देशों में सिंगापुर सबसे आगे रहा. कुल निवेश में उसकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत थी. इसके बाद मॉरीशस 17 प्रतिशत और अमेरिका 11 प्रतिशत के साथ रहे.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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FDI Foreign Investment
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