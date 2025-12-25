हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअगले एक साल में गेम बदल सकते हैं ये शेयर! एक्सपर्ट्स की पसंद आई सामने, जानें डिटेल

अगले एक साल में गेम बदल सकते हैं ये शेयर! एक्सपर्ट्स की पसंद आई सामने, जानें डिटेल

साल 2025 अब खत्म होने वाला है. निवेशकों की नजर अब उन सेक्टर्स और शेयरों पर हैं, जो आने वाले दिनों में बाजार की इस तेजी के कारण उनका फायदा करा सकते हैं....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 10:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Outlook: साल 2025 अब खत्म होने वाला है और क्रिसमस व नए साल को लेकर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. हालिया तेजी के बाद शेयर बाजार का रुख मजबूत नजर आ रहा है. बेहतर मैक्रो, FIIs की वापसी और अमेरिका से जुड़ी पॉजिटिव ट्रेड डील्स से बाजार के सेंटीमेंट को सहारा मिल सकता हैं.

मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार,  निवेशकों की नजर अब उन सेक्टर्स और शेयरों पर हैं, जो आने वाले दिनों में बाजार की इस तेजी के कारण उनका फायदा करा सकते हैं. CNBC-आवाज पर समृद्धि सैंटा ने ऐसे की कुछ शेयरों की जानकारी दी हैं.

जो आने वाले समय में निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं. SBI Securities के सनी अग्रवाल, Anand Rathi Shares & Stock Brokers के नरेंद्र सोलंकी और MOFSL के सिद्धार्थ खेमका बाजार के मौजूदा हालात और आगे के मौके पर अपनी राय बता रहे हैं....

इन शेयरों पर नरेंद्र सोलंकी को सबसे ज्यादा भरोसा

नरेंद्र सोलंकी की पसंदीदा शेयरों में LLOYDS METAL,  KIMS और BHARTI AIRTEL के शेयर शामिल हैं. सोलंकी ने LLOYDS METAL के शेयरों को 1610 रुपये के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी है. उनका मानना है कि, कंपनी की पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है.

साथ ही अर्निंग अपग्रेड की पूरी उम्मीद बनी हुई है. वहीं, उन्होंने KIMS को 800 रुपये और BHARTI AIRTEL को 2500 रुपये के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी है. नरेंद्र सोलंकी का मानना है कि, लंबी अवधि में इन शेयरों में बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती हैं. 

बेहतर रिटर्न के लिए सनी अग्रवाल के फेवरेट शेयर

सनी अग्रवाल ने एचडीएफसी बैंक, CCL PRODUCTS और PRICOL के शेयरों पर अपना भरोसा जताया हैं. उन्होंने एचडीएफसी बैंक शेयरों को 1150 रुपये में 1 साल के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी हैं.

बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ और एसेज क्वालिटी अच्छी है. बतौर सनी PRICOL को 815 रुपये और CCL PRODUCTS को 1130 रुपये के टारगेट प्राइस में खरीदने का सलाह दी है.  

सिद्धार्थ खेमका की पसंद

सिद्धार्थ खेमका ने HCLTECH के शेयर में 2,150 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है. इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए उन्होंने 4,275 रुपये का लक्ष्य रखा है. वहीं, MAX FINANCIAL पर भी खेमका सकारात्मक हैं और इसे 2,100 रुपये के टारगेट के साथ खरीदने की राय दी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: 1 साल में ग्रेच्युटी का वादा, फिर भी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा फायदा, जानें लेबर कोड्स में देरी की वजह 

Published at : 25 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
Stock Market Outlook Expert Stock Picks India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Unnao Rape Case में पीड़िता ने ऑन कैमरा दी गवाही, बताया क्या हुआ था,Supreme Court का खटखटाएगी दरवाजा
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | South India News | PM Modi | Unnao Rape Case | Merry Christmas
BMC Election से पहले फिर गर्माया हिंदी का मुद्दा, पोस्टर में कहा, मराठी का अपमान करोगे तो ....
UP News: एक ऑटो... 24 सवारी... जान पर ना पड़ जाए भारी
Rajasthan के Sikar में वन मंत्री और डीएम के बीच हुई बहस, मंत्री ने फेंक दी फाइल । Rajasthan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
'किसी को सच नहीं पता था..'9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने बताई 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने की वजह
9 साल बाद शिल्पा शिंदे ने बताई 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने की वजह
यूटिलिटी
रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
शिक्षा
हर कदम पर खतरा, हर सांस में जज्बा; जानें कैसे तैयार होते हैं NSG कमांडो?
हर कदम पर खतरा, हर सांस में जज्बा; जानें कैसे तैयार होते हैं NSG कमांडो?
ट्रेंडिंग
हाथों में नोट लेकर यूं थिरकी नन्ही-सी लाडली, वीडियो देख यूजर्स बोले- बेटी की नजर उतार लो
हाथों में नोट लेकर यूं थिरकी नन्ही-सी लाडली, वीडियो देख यूजर्स बोले- बेटी की नजर उतार लो
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget