अगले एक साल में गेम बदल सकते हैं ये शेयर! एक्सपर्ट्स की पसंद आई सामने, जानें डिटेल

Stock Market Outlook: साल 2025 अब खत्म होने वाला है और क्रिसमस व नए साल को लेकर बाजार में हलचल देखने को मिल सकती है. हालिया तेजी के बाद शेयर बाजार का रुख मजबूत नजर आ रहा है. बेहतर मैक्रो, FIIs की वापसी और अमेरिका से जुड़ी पॉजिटिव ट्रेड डील्स से बाजार के सेंटीमेंट को सहारा मिल सकता हैं.

मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों की नजर अब उन सेक्टर्स और शेयरों पर हैं, जो आने वाले दिनों में बाजार की इस तेजी के कारण उनका फायदा करा सकते हैं. CNBC-आवाज पर समृद्धि सैंटा ने ऐसे की कुछ शेयरों की जानकारी दी हैं.

जो आने वाले समय में निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं. SBI Securities के सनी अग्रवाल, Anand Rathi Shares & Stock Brokers के नरेंद्र सोलंकी और MOFSL के सिद्धार्थ खेमका बाजार के मौजूदा हालात और आगे के मौके पर अपनी राय बता रहे हैं....

इन शेयरों पर नरेंद्र सोलंकी को सबसे ज्यादा भरोसा

नरेंद्र सोलंकी की पसंदीदा शेयरों में LLOYDS METAL, KIMS और BHARTI AIRTEL के शेयर शामिल हैं. सोलंकी ने LLOYDS METAL के शेयरों को 1610 रुपये के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी है. उनका मानना है कि, कंपनी की पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है.

साथ ही अर्निंग अपग्रेड की पूरी उम्मीद बनी हुई है. वहीं, उन्होंने KIMS को 800 रुपये और BHARTI AIRTEL को 2500 रुपये के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी है. नरेंद्र सोलंकी का मानना है कि, लंबी अवधि में इन शेयरों में बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती हैं.

बेहतर रिटर्न के लिए सनी अग्रवाल के फेवरेट शेयर

सनी अग्रवाल ने एचडीएफसी बैंक, CCL PRODUCTS और PRICOL के शेयरों पर अपना भरोसा जताया हैं. उन्होंने एचडीएफसी बैंक शेयरों को 1150 रुपये में 1 साल के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी हैं.

बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ और एसेज क्वालिटी अच्छी है. बतौर सनी PRICOL को 815 रुपये और CCL PRODUCTS को 1130 रुपये के टारगेट प्राइस में खरीदने का सलाह दी है.

सिद्धार्थ खेमका की पसंद

सिद्धार्थ खेमका ने HCLTECH के शेयर में 2,150 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है. इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए उन्होंने 4,275 रुपये का लक्ष्य रखा है. वहीं, MAX FINANCIAL पर भी खेमका सकारात्मक हैं और इसे 2,100 रुपये के टारगेट के साथ खरीदने की राय दी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

