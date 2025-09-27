हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिका के 100 परसेंट फार्मा टैरिफ से बचे EU और जापान, आखिर इन पर क्यों इतने मेहरबान हुए ट्रंप?

अमेरिका के 100 परसेंट फार्मा टैरिफ से बचे EU और जापान, आखिर इन पर क्यों इतने मेहरबान हुए ट्रंप?

US Pharma Tariff: अमेरिका ने सभी ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने का आदेश दिया है. हालांकि यूरोपीय यूनियन और जापान इससे बाल-बाल बच गए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Sep 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

US Pharma Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दवाओं के आयात पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने का फैसला सुनाया है. गुरुवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपना फरमान सुनाते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब यहां आने वाले सभी ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ लगाएगा. यह टैरिफ तब तक लागू रहेगा, जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अमेरिका में सक्रिय रूप से अपनी मैन्‍युफैक्‍चरिंग यूनिट का निर्माण नहीं कर लेती. यानी कि टैरिफ के दायरे से उन कंपनियों को बाहर रखा जाएगा, जिनके अमेरिका में प्लांट बनाने का शुरू हो चुका है या पहले से ही जिनके प्लांट हैं.

EU और जापान को राहत 

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस की तरफ से बाद में यह कहा गया कि 100 परसेंट फार्मा टैरिफ यूरोपीय यूनियन और जापान पर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इनके साथ व्यापार समझौते पर लंबे समय से बात चल रही है. यानी कि  100 परसेंट फार्मा टैरिफ के ट्रंप के नए आदेश के बाद भी यूरोपीय यूनियन पर दवाओं के आयात पर सिर्फ 15 परसेंट लगेगा. जापान के साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा. जापान से दवाइयों और सेमीकंडक्टर के आयात पर टैरिफ दूसरे देशों के मुकाबले इतना ज्यादा नहीं लगेगा. व्यापार सौदों के तहत, जापान से दवाओं के आयात पर 15 परसेंट टैरिफ लगाए जाने की बात पहले ही तय हो चुकी है. 

ब्रिटेन क्यों नहीं बच पाया?

भारत की ही तरह ट्रंप ने ब्रिटेन से भी आयात होने वाले दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि ट्रंप का यह नया फरमान उनकी औद्योगिक और व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह चाहते हैं कि अमेरिका की दवाओं के आयात पर निर्भरता कम हो और विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवाओं का उत्पादन शुरू कर दे.

मई में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें 10 परसेंट के बेसलाइन टैरिफ पर बात बनी थी. हालांकि, दवाओं के आयात पर किसी फिक्स्ड रेट पर बातचीत अभी भी जारी है इसलिए ब्रिटेन को फिलहाल के लिए 100 परसेंट फार्मा टैरिफ से कोई छूट नहीं मिली है. इधर, ट्रंप के इस आदेश से ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा. एस्ट्राजेनेका और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जैसी फार्मा कंपनियों को नुकसान पहुंच सकता है. ब्रिटेन ने पिछले साल अमेरिका में 6 अरब डॉलर के दवाओं का निर्यात किया था. 

ये भी पढ़ें: 

अंडमान सागर में हुई 300 मीटर की खुदाई, मिला नैचुरल गैस का भंडार; देखें वीडियो 

Published at : 27 Sep 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Trump Tariff US Pharma Tariff Pharma Tariff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, 10 FIR दर्ज
बॉलीवुड
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा
'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर
क्रिकेट
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
खूंखार 'शतक' से सिर्फ 2 कदम दूर हैं हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में रचेंगे इतिहास?
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget