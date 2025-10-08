EPFO New Alert: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार करने वालो का कड़ा संदेश दिया है. EPFO ने जानकारी दी है कि, अगर कोई भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़ा जाता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाऐगी. अगर आप ईपीएफओ में काम करते है या फिर इस संस्था का लाभ लेने वालों में से एक हैं तो, आपके लिए यह खबर बहुत काम की है.

भ्रष्टाचार पर है ईपीएफओ की नजर

कई बार ऐसी जानकारी मिलती है कि ईपीएफओ के कर्मचारी, सब्सक्राइबरों का काम करने के लिए रिश्वत की मांग करते हैं. कम जानकारी होने के कारण लोग रिश्वत दे भी देते है. इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ईपीएफओ ने अपने कर्मचारी और सब्सक्राइबरों दोनों को आगाह किया है. साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की रिश्वत की लेन-देन करने से बचना चाहिए. अगर आपके साथ किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसकी जानकारी ईपीएफओ को दें. ईपीएफओ ने साफ कहा है कि रिश्वत लेने देने वालो पर उनकी नजर है, और वे भ्रष्टाचार करने वालो पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं.

ईपीएफओ की अपील

अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ईपीएफओ ने अपने कर्मचारी और सब्सक्राइबरों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के रिश्वत लेने-देने से बचें. ईपीएफओ की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी को भी एक रुपए देने की जरूरत नहीं है. ईपीएफओ की सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती है. इसलिए अगर आपका काम करने के लिए कोई रिश्वत मांगता है तो, इस घटना की शिकायत ईपीएफओ को करें.

कैसे कर सकते है शिकायत?

अगर आप के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप इसकी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को कर सकते है. इसके लिए आप ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करें या फिर डाक के माध्यम से अपनी शिकायत विभाग को भेज सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सोने की कीमतें नहीं ले रही थमने का नाम! रिकॉर्ड लेवल पर सोना, जानें 8 अक्टूबर को आपके शहर का ताजा रेट

