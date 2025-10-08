Gold Price Today: त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. दीपावली आने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है. ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है. 8 अक्टूबर को एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल देखी गई. बुधवार को भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,000 के पार चली गई है.

भारतीय निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक स्तर पर चल रही परेशानियों की वजह से सोने के दाम आसमान छू रहे हैं. साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक में ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद ने भी सोने का भाव तेज किया है. अगर आप भी सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको, अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लेना चाहिए.

जानें आपके शहर में सोने का भाव

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,080 रुपए

22 कैरेट - 1,12,010 रुपए

18 कैरेट - 91,680 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,030 रुपए

22 कैरेट - 1,11,860 रुपए

18 कैरेट - 91,530 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,190 रुपए

22 कैरेट - 1,12,010 रुपए

18 कैरेट - 92,760 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,030 रुपए

22 कैरेट - 1,11,860 रुपए

18 कैरेट - 91,530 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,080 रुपए

22 कैरेट - 1,11,910 रुपए

18 कैरेट - 91,530 रुपए

बैंगलोर में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,030 रुपए

22 कैरेट - 1,11,860 रुपए

18 कैरेट - 91,530 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,080 रुपए

22 कैरेट - 1,12,010 रुपए

18 कैरेट - 91,680 रुपए

चांदी की कीमतों में भी उछाल

देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार के कारोबारी दिन चांदी 1,57,100 रुपए (प्रति किलोग्राम) की दर पर ट्रेड कर रहा है. चांदी में पिछले दिन की तुलना में 100 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है. 7 अक्टूबर को दिल्ली में चांदी का रेट 1,57,000 रुपए था. हालांकि, चांदी ने अक्टूबर महीने में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. भारत में सोने और चांदी दोनों ही धातुओं से गहने बनाए जाते हैं. भारतीय निवेशक सोने की खरीद को एक सेफ विकल्प मानते हैं और इसकी खरीदारी पर भरोसा दिखाते हैं.

