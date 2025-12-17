इस मल्टीबैगर शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, लगा अपर सर्किट, जानें पूरी डिटेल
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को एलीटकॉन इंटरनेशनल में उछाल दर्ज की गई. बुधवार के कारोबारी सत्र में कंपनी शेयर 5 प्रतिशत की अपर सर्किट के साथ बंद हुए हैं...
Multibagger Stock India: सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 17 दिसंबर, 2025 को एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में उछाल दर्ज की गई. बुधवार के कारोबारी सत्र में कंपनी शेयर 5 प्रतिशत की अपर सर्किट के साथ बंद हुए हैं.
पिछले 8 दिनों की कंपनी शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो, इसमें करीब 40 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है. जिससे निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का अवसर मिला हैं. आइए जानते हैं, कंपनी शेयरों में आ रही इस तेजी के पीछे आखिर क्या है वजह ?
बीएसई पर कंपनी का हाल
बुधवार के कारोबारी दिन एलीटकॉन इंटरनेशनल कंपनी के शेयर बीएसई पर 4.99 प्रतिशत या 6.02 रुपये की तेजी के साथ 126.60 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. इस दौरान कंपनी शेयरों पर अपर सर्किट लगा. कंपनी के 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई लेवल की बात करें तो, यह 422.65 रुपये है.
वहीं 52 सप्ताह के लो लेवल के दौरान कंपनी शेयर 8.51 रुपये के आंकड़े पर पहुंच गए थे. कंपनी शेयरों ने कारोबारी दिन की शुरुआत 126.60 रुपये पर ट्रेड करते हुए की थी.
शेयरों में आई इस तेजी की वजह
कंपनी के शेयरों में आई इस तेजी के पीछे कंपनी का नया अंतरराष्ट्रीय समझौता माना जा रहा है. एलीटकॉन इंटरनेशनल ने यूएई की युवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई के साथ करीब 97.35 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 875 करोड़ रुपये का डील साइन की है.
इस समझौते के तहत कंपनी सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग ब्लेंड्स और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की सप्लाई करने वाली है. इस डील के लिए 1 साल का लॉक इन पीरियड भी रखा गया है. जिससे कंपनी को आने वाले समय में स्थिर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
