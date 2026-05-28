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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: 28 मई को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: 28 मई को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today: आज 28 मई, गुरुवार के दिन आपके शहर में पेट्रोल- डीजल का क्या हाल है? आज तेल किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 28 May 2026 06:37 AM (IST)
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Petrol Diesel Price Today: देशभर में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले करीब 13 दिनों में तेल कंपनियां कई बार दाम बढ़ा चुकी हैं और अब इसका असर सीधे लोगों के घर के बजट पर दिखाई दे रहा है. 28 मई 2026 यानी आज भी देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल ऊंचे स्तर पर बिक रहे हैं. मिडिल ईस्ट तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारत में तेल महंगा बना हुआ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है.

पिछले 13 दिनों में कितना महंगा हुआ तेल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 13 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7 से 8 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है. इस दौरान चार बार दाम बढ़ाए गए. दिल्ली में जहां पेट्रोल पहले 94-95 रुपये प्रति लीटर के आसपास था, वहीं अब यह 102 रुपये के पार पहुंच चुका है. डीजल भी करीब 8 रुपये तक महंगा हो चुका है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए ग्लोबल बाजार में बढ़ोतरी का असर सीधे यहां दिखाई देता है. इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी भी तेल आयात को और महंगा बना रही है.

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28 मई 2026: राज्य अनुसार पेट्रोल-डीजल रेट लिस्ट- 

राज्य / शहर  पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली   102.14       94.28
मुंबई 111.21 97.83     
कोलकाता 105.63  96.45 
चेन्नई 104.98  96.12  
नोएडा  99.84   91.12   
गुरुग्राम  100.45   92.08 
 पटना  110.34   96.89     
लखनऊ 101.22   93.41
अहमदाबाद 99.92     94.16  

दिल्ली-NCR में सबसे ज्यादा असर

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में लाखों लोग रोजाना निजी गाड़ियों से ऑफिस जाते हैं. ऐसे में लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों का महीने का फ्यूल बजट बिगाड़ दिया है. ऑटो और कैब चालकों का कहना है कि कमाई का बड़ा हिस्सा अब सिर्फ ईंधन में ही निकल जा रहा है.

मुंबई और पटना में सबसे ज्यादा दबाव

मुंबई और पटना जैसे शहरों में पेट्रोल पहले ही 110 रुपये के आसपास पहुंच चुका है. इन शहरों में ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर अब सब्जियों, राशन और दूसरी जरूरी चीजों पर भी दिखने लगा है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है.

आम आदमी का बिगड़ा बजट

पिछले कुछ दिनों में सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि सीएजी, दूध और दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़े हैं. ऐसे में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. बता दें कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ीं, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ सकते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 May 2026 06:36 AM (IST)
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