8 दिनों में 771 करोड़ की शराब गटक गए लोग, ओणम पर टूटा पुराना रिकॉर्ड

केरल और दक्षिण भारत में हर साल मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम इस साल भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया. ये त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें अलग- अलग तरह की गतिविधियां होती हैं. इस साल ये त्यौहार 16 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 26 अगस्त को खत्म हुआ. इसी त्यौहार के दौरान का जो डाटा सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है. इस बार महज 8 दिनों में ही शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री केरल में हुई है.

ताबड़तोड़ हुई शराब बिक्री

ओणम के त्यौहार के समय केरल में शराब की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. राज्य सरकार की कंपनी केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (Bevco) ने ओणम के पहले 8 दिनों में 771.29 करोड़ रुपये की शराब बेची. आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 25 अगस्त तक पूरे राज्य के Bevco आउटलेट्स से 771.29 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई.

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पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा

पिछले साल इसी समय में यानी इसी त्यौहार के टाइम 694.96 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई थी. इसका मतलब है कि इस साल बिक्री में करीब 76 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 25 अगस्त को उथ्राडम के दिन 126.31 करोड़ रुपये की शराब बिकी. उथ्राडम को तिरुवोणम से पहले खरीदारी के सबसे बिजी दिनों में माना जाता है. हालांकि, इस दिन की बिक्री पिछले साल के मुकाबले कम रही. साल 2025 में उथ्राडम पर 137.64 करोड़ रुपये की शराब बिकी थी.

पूरी रिपोर्ट है अभी बाकी

पिछले साल पूरे ओणम सीजन में Bevco ने 826.38 करोड़ रुपये की शराब बेची थी. इस साल जो डाटा आया है वो फिलहाल त्यौहार के आठ दिनों तक का है, यानी आखिरी दो दिनों का डाटा अभी सामने आना बाकी है. इन 8 दिनों को देखते हुए ही लग रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है. कुछ दिनों में ही 2 दिन और मिलाकर पूरे 10 दिनों का डाटा आने वाला है, तब देखा जाएगा कि ये रिकॉर्ड टूटा है या नहीं.

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