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हिंदी न्यूज़बिजनेस8 दिनों में 771 करोड़ की शराब गटक गए लोग, ओणम पर टूटा पुराना रिकॉर्ड

8 दिनों में 771 करोड़ की शराब गटक गए लोग, ओणम पर टूटा पुराना रिकॉर्ड

16 अगस्त से शुरू हुआ साउथ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल ओणम 26 अगस्त को ही खत्म हुआ है. इस फेस्टिवल के दौरान महज 8 दिनों में केरल में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री हुई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Aug 2026 06:33 PM (IST)
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केरल और दक्षिण भारत में हर साल मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम इस साल भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया. ये त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें अलग- अलग तरह की गतिविधियां होती हैं. इस साल ये त्यौहार 16 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 26 अगस्त को खत्म हुआ. इसी त्यौहार के दौरान का जो डाटा सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है. इस बार महज 8 दिनों में ही शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री केरल में हुई है.

ताबड़तोड़ हुई शराब बिक्री
ओणम के त्यौहार के समय केरल में शराब की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. राज्य सरकार की कंपनी केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (Bevco) ने ओणम के पहले 8 दिनों में 771.29 करोड़ रुपये की शराब बेची. आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 25 अगस्त तक पूरे राज्य के Bevco आउटलेट्स से 771.29 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई.

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पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा
पिछले साल इसी समय में यानी इसी त्यौहार के टाइम 694.96 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई थी. इसका मतलब है कि इस साल बिक्री में करीब 76 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. 25 अगस्त को उथ्राडम के दिन 126.31 करोड़ रुपये की शराब बिकी. उथ्राडम को तिरुवोणम से पहले खरीदारी के सबसे बिजी दिनों में माना जाता है. हालांकि, इस दिन की बिक्री पिछले साल के मुकाबले कम रही. साल 2025 में उथ्राडम पर 137.64 करोड़ रुपये की शराब बिकी थी.

पूरी रिपोर्ट है अभी बाकी
पिछले साल पूरे ओणम सीजन में Bevco ने 826.38 करोड़ रुपये की शराब बेची थी. इस साल जो डाटा आया है वो फिलहाल त्यौहार के आठ दिनों तक का है, यानी आखिरी दो दिनों का डाटा अभी सामने आना बाकी है. इन 8 दिनों को देखते हुए ही लग रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है. कुछ दिनों में ही 2 दिन और मिलाकर पूरे 10 दिनों का डाटा आने वाला है, तब देखा जाएगा कि ये रिकॉर्ड टूटा है या नहीं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Aug 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Liquor Sale Onam 2026
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