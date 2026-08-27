दिल्ली में इन 40 जगहों पर 35 रुपए किलो मिल रही प्याज, सरकार ने दी लिस्ट

बारिश के कारण प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था, जिससे दिल्ली की जनता काफी परेशान थी. जिसके बाद 'कांदा एक्सप्रेस' से प्याज भेजी गई. अब त्योहारों से पहले सरकार ने दिल्ली में सस्ते प्याज की बिक्री शुरू कर दी है. नासिक से ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए प्याज दिल्ली पहुंचा है और अब 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है.

कहां से शुरू हुई बिक्री?

इस सस्ती प्याज की बिक्री NAFED के स्टॉल से शुरू हो गई है. सरकार की ओर से NCCF और NAFED की दुकानों के साथ-साथ मोबाइल वैन के जरिए भी प्याज बेचा जाएगा. NCCF के 90 आउटलेट और 40 मोबाइल वैन, NAFED के 13 आउटलेट और 50 मोबाइल वैन लगाए गए हैं. इसके अलावा केंद्रीय भंडार के करीब 100 आउटलेट पर भी 35 रुपये किलो प्याज मिलेगा.

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दिल्ली के किन इलाकों में मिलेगी सस्ती प्याज?

प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली में 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचने जा रही है. इसके लिए दिल्ली के कई इलाकों को चुना गया है. जिसकी लिस्ट हम आपको यहां दिखाते हैं.

इन जगहों पर मिलेगा 35 रुपये किलो प्याज:

सीजीओ कॉम्प्लेक्स कृषि भवन एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स सीआर पार्क पुष्पा भवन काकाजी नगर एफसीआई बाराखंबा रोड जोधपुर होस्टल पंडारा पार्क आश्रम किदवई नगर बिकाजी कामा प्लेस दिल्ली कैंट आईएनए मार्केट लाजपत नगर जंगपुरा विश्वविद्यालय मेट्रो संत नगर नरेला अलीपुर बकोली स्वरूप नगर शाहाबाद सदर बाजार रोहिणी सेक्टर-22 अवंतिका विजय विहार नाथुपुरा शालिमार बाघ शिव राम पार्क इंद्रलोक बुध विहार लोक नायक पुरम टिकरी बॉर्डर नजफगढ़ बस स्टैंड किर्ती नगर भजनपुरा अशोक पार्क बवाना जेजे कॉलोनी प्रेम नगर

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बता दें कि प्याज की कीमतों में पिछले कई दिनों से लगातार इजाफा हो रहा था. देशभर में प्याज की कीमतें 60 रुपये से 70 रुपये तक हो गई थी. ऐसा बारिश की वजह से हो रहा था, जिसके कारण प्यार की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही थी. जिसके बाद सरकार ने 'कांदा एक्सप्रेस' के जरिए दिल्ली में प्याज पहुंचाई है. अब लोगों को प्याज की कीमतों से थोड़ी राहत मिलेगी.