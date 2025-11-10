हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसडोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया डिविडेंड देने का बड़ा ऐलान, कहा- अमेरिकियों को मिलेंगे 2000 डॉलर; क्या है मामला?

डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया डिविडेंड देने का बड़ा ऐलान, कहा- अमेरिकियों को मिलेंगे 2000 डॉलर; क्या है मामला?

Donald Trump: अमेरिका में जारी शटडाउन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों के लिए डिविडेंड का ऐलान कर दिया है. इसे उनकी टैरिफ पॉलिसी से जुड़ा लाभांश बताया जा रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Donald Trump: शेयर बाजार में अकसर मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान करती है ताकि लाभ की राशि का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल सके. इसी क्रम में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज्यादातर अमेरिकियों के लिए 2,000 डॉलर का भुगतान करने का ऐलान कर दिया है.

उन्होंने इसे अपनी टैरिफ पॉलिसी से जुड़ा डिविडेंड बताया है. ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, सभी को (हाई इनकम वालों को छोड़कर) कम से कम 2,000 डॉलर प्रति व्यक्ति का डिविडेंड दिया जाएगा. हालांकि, ट्रंप ने यह भी बताया कि डिविडेंड का भुगतान कब तक किया जाना है और हाई इनकम वाली कैटेगरी में किसे मानी जाएगी.

अमेरिका में शटडाउन से हाहाकार

ट्रंप ने डिविडेंड देने की बात एक ऐसे समय पर कही है जब अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, जो अब तक के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है. इससे कई अमेरिकियों को फूड बैंकों के सहारे रहना पड़ रहा है. फूड बैंक डोनेशन या चंदे के जरिए खाना इकट्ठा कर उसे बेसहारा लोगों में बांट रहे हैं. अमेरिका में शटडाउन होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है और उनके लिए दिन काटना मुश्किल हो गया है. कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना जैसे यहां के कई बड़े शहरों में फूड बैंक के सामने लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

क्यों होता है शटडाउन? 

शटडाउन तब होता है, जब संसद या अमेरिकी कांग्रेस में फंडिंग बिल पास करने से रह जाता है. इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए फंड नहीं बचता. ऐसे में कई गैर-जरूरी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं. छोटे-मोटे कारोबारियों को भी नुकसान पहुंचता है. कामकाज ठप्प रहने से इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. 

ट्रंप ने किया टैरिफ का बचाव

इस दौरान अपनी टैरिफ पॉलिसी का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा, "जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे मूर्ख हैं! अब हम दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश हैं, जहां महंगाई न के बराबर है और शेयर बाजार रिकॉर्ड लेवल पर है.  401k (रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम) जैसी योजनाएं तक के सबसे ऊंचे लेवल पर.''

उन्होंने रिकॉर्ड निवेश और फैक्ट्रियों के ग्रोथ का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका खरबों डॉलर कमा रहा है और जल्द ही अपने भारी कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान करना शुरू कर देगा. 

टैरिफ से अंधाधुंध कमाई

इससे पहले ट्रंप सरकार के अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि उनकी टैरिफ पॉलिसी से सरकार को हर साल 300 अरब डॉलर से अधिक की कमाई हो सकती है. वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक भी यह कह चुके हैं कि टैरिफ से अमेरिका को हर महीने 50 अरब डॉलर तक का मुनाफा हो सकता है. अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अकेले जून महीने में सरकार की टैरिफ से 26.6 अरब डॉलर की कमाई हुई. व्हाइट हाउस ने बताया कि 29 जुलाई, 2025 तक टैरिफ से 150 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई. 

क्या होता है टैरिफ? 

टैरिफ उस टैक्स को कहा जाता है, जो विदेशी कंपनियों के सामानों पर लगाया जाता है. आयात के दौरान अमेरिकी कंपनियां इसका भुगतान करती हैं. टैरिफ ज्यादा होने से मार्केट में विदेशों से आने वाले सामान महंगे हो जाते हैं और लोग उन्हें न खरीदकर अपने देश में बने प्रोडक्ट्स का रूख करते हैं. 

Published at : 10 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Embed widget