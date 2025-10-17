दिवाली से पहले ले लें फायरक्रैकर इंश्योरेंस, सिर्फ 5 रुपए में मिल रही है 50 हजार की सुरक्षा!

Diwali Insurance Plans: त्योहारी सीजन का माहौल और दिवाली ये दोनों मिलकर पूरे भारत में खुशियां भर देते हैं. दिवाली पर लोग अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं. साथ ही कई तरह के पकवान और मिठाईयों का आनन्द भी लेते हैं. वहीं, युवा और बच्चे पटाखें जलाते हैं. दिवाली के दिन पटाखें जलाते समय कई बार अप्रिय घटना भी हो जाती है. जिसमें जान-माल का नुकसान भी होता है. वहीं, कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो जाते है.

इस बार दिवाली से पहले इनसे बचने के लिए आपको अपने और अपने परिवार के लिए फायरक्रैकर इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए. ताकि, आप दिवाली में पटाखों से हुई किसी प्रकार की घटना से खुद को सुरक्षित रख पाए. फायरक्रैकर इंश्योरेंस बहुत ही कम प्रीमियम में आती है और आपको इसमें अच्छा कवर मिलता है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ फायरक्रैकर इंश्योरेंस के बारे में...

PhonePe का फायरक्रैकर इंश्योरेंस

दिवाली पर होने वाले हादसों से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए पिछले साल फोनपे ने फायरक्रैकर इंश्योरेंस की शुरुआत की थी. कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी को इस साल भी जारी रखा गया है. सिर्फ 11 रुपए में आप फोनपे फायरक्रैकर इंश्योरेंस खरीद सकते है. जिसमें आपको 25,000 हजार रुपए का कवर मिलता है. फोनपे की यह पॉलिसी 11 दिनों के लिए प्रभावी होती है.

CoverSure का फायरक्रैकर इंश्योरेंस पॉलिसी

इस साल दिवाली के शुभ अवसर पर , फिनटेक कंपनी CoverSure ने एक नई फायरक्रैकर इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है. कंपनी 5 रुपए के प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दे रही है. CoverSure की फायरक्रैकर इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ क्लेम के तौर पर 50 हजार रुपए का कवर दिया जा रहा है. वहीं, पटाखों से लगी चोट पर 10 हजार रुपए का क्लेम मिलेगा. यह इंश्योरेंस पॉलिसी केवल 10 दिनों के लिए प्रभावी होगा. आप कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पॉलिसी खरीद सकते हैं.

इस पॉलिसी को लेकर कंपनी के फाउंडर और सीईओ सौरभ विजयवर्गीय ने जानकारी दी है कि, दिवाली के त्योहार में आग और पटाखों का खतरा होता है. इसलिए कंपनी ने 5 रुपए जितनी छोटी रकम में इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है. ये इंश्योरेंस पॉलिसी छोटी और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच है.

