हिंदी न्यूज़बिजनेसम्यूचुअल फंड में निवेश करने का है प्लान? ऐसे करें डायरेक्ट और रेगुलर का चुनाव, वरना होगा भारी नुकसान

म्यूचुअल फंड में निवेश करने का है प्लान? ऐसे करें डायरेक्ट और रेगुलर का चुनाव, वरना होगा भारी नुकसान

म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त बहुत से निवेशक इस बात का फैसला नहीं कर पाते कि, उन्हें डायरेक्ट फंड का चुनाव करना चाहिए या फिर रेगुलर फंड का. आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा विकल्प है सही.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Mutual Fund Investment Guide: भारतीय निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश को बेहतर निवेश विकल्प के तौर पर देखते आए हैं. हालांकि, म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त बहुत से निवेशक इस बात का फैसला नहीं कर पाते कि, उन्हें डायरेक्ट फंड का चुनाव करना चाहिए या फिर रेगुलर फंड का.

दोनों विकल्पों में से किसी एक का चयन करने से पहले आपको खर्च, रिटर्न और निवेश प्रक्रिया की जानकारी ले लेनी चाहिए. ताकि, आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो. साथ ही दोनों विकल्पों के नुकसान और फायदे के बारे में भी आपको जानना चाहिए.

सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश

डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आप सीधे फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) में निवेश करते हैं. जिसमें किसी भी तरह का कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर शामिल नहीं होता, इसलिए आपको कमीशन नहीं देना पड़ता. इस वजह से इन फंड्स का खर्च अनुपात कम हो जाता है. साथ ही लंबे समय तक निवेश करने पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है.  

जिन निवेशकों को बाजार की जानकारी हैं और वे खुद रिसर्च करना पसंद करते हैं. उनके लिए डायरेक्ट फंड एक अच्छा विकल्प हैं. ऐसे निवेशक AMC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी निवेश जर्नी शुरू कर सकते हैं. 

रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश

रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश सलाहकार, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से किया जाता हैं. वे निवेशकों को सही फंड चुनने में मदद करते हैं. इसके लिए निवेशकों से चार्ज लिया जाता है. अगर आप बाजार की जटिलताओं को नहीं समझते और खुद रिसर्च नहीं करना चाहते तो, आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं.

कौन सा फंड है आपके लिए सही?

डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में से किसी एक चयन करते समय आपको अपनी वित्तीय लक्ष्य और बाजार की आपकी जानकारी का पता होना चाहिए. अगर आप बाजार की जानकारी नहीं रखते तो रेगुलर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है. वहीं, अगर आप खुद से फंड का चयन करना चाहते हैं और बाजार की समझ रखते हैं तो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 15 Nov 2025 06:45 PM (IST)
