Illegal Encroachment Rules: दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. हाल के दिनों में राजधानी में कई हादसों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद नगर निगम और संबंधित एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं. अब सिर्फ अवैध इमारतों को तोड़ने या सील करने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आर्थिक और कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं.

जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर

दिल्ली प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. इसका मतलब है कि नियमों को नजरअंदाज करने वाले बिल्डरों, संपत्ति मालिकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण न सिर्फ शहर की योजना को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं.

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बैंक अकाउंट फ्रीज करने तक की तैयारी

नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है या प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं करता, तो उसके बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों पर आर्थिक दबाव बनाना है जो जुर्माने और नोटिस के बावजूद अवैध गतिविधियां जारी रखते हैं. अधिकारियों का मानना है कि आर्थिक कार्रवाई कई मामलों में सामान्य दंड से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है.

जेल की सजा का भी प्रावधान

अवैध निर्माण को लेकर कानून में पहले से ही सजा का प्रावधान मौजूद है. यदि किसी मामले में गंभीर उल्लंघन पाया जाता है या प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाली जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है. प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा.

लगातार चल रहा है अभियान

राजधानी में पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है. नगर निगम ने कई अवैध ढांचों को ध्वस्त किया है और बड़ी संख्या में संपत्तियों को सील भी किया है. हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, दर्जनों अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई की गई है और सैकड़ों मामलों की जांच जारी है.

आम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले उसके नक्शे, स्वीकृतियों और कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए. कई बार खरीदार अनजाने में ऐसी संपत्तियों में निवेश कर देते हैं जो बाद में अवैध घोषित हो जाती हैं. इससे आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं.