Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माता-पिता बच्चों के लिए शुरुआती लंबी अवधि के निवेश चाहते.

जिस उम्र में आंखें भी ठीक से नहीं खुलती हैं, उस उम्र में एक नवजात बची ने शेयर मार्केट की दुनिया में एंट्री ले ली है. यहां दिल्ली की आर्या गोयल की बात हो रही है, जो महज 6 दिन की है. आर्या भारत की सबसे कम उम्र की डीमैट अकाउंट होल्डर है.

6 नवंबर 2026 को पैदा हुई आर्या के माता-पिता ने उसके जन्म के छह दिन के भीतर ही उसके नाम पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा दिया. इसके लिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट पहले ही तैयार करवा लिया गया. स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म 'पॉकेटफुल' के मुताबिक, जन्म के महज 6 दिन के भीतर अपने नाम पर डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आर्या ने 12 दिन की उम्र के पिछले नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.

क्यों कम उम्र में खोले जा रहे डीमैट अकाउंट?

स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Pocketful के फाउंडर सर्वम गोयल के अनुसार, आजकल के माता-पिता FD या गोल्ड जैसे ट्रेडिश्नल सेविंग्स मेथड के बजाय शुरुआत से ही निवेश पर ध्यान दे रहे हैं. बच्चे के पैदा होने के साथ ही अगर निवेश की शुरुआत की जाए, तो माता-पिता को लॉन्ग टर्म में इंवेस्टमेंट करने के लिए 18 साल से अधिक का लंबा समय मिल जाता है. चूंकि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में जितनी कम उम्र में निवेश शुरू किया जाए, कंपाउंडिंग का असर उतना ही ज्यादा होता है. इससे भविष्य में हायर स्टडीज या किसी दूसरे बड़े काम के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना आसान हो जाता है.

कौन करेगा मैनेज?

नाबालिग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कई औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है. इसके लिए बच्चों के नाम पर अपना खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए. बताया गया है कि आर्या के परिवार ने छह दिनों के भीतर ये सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं, जिससे 'पॉकेटफुल' के जरिए खाता खोलना संभव हो सका. आर्या के बालिग होने तक यह खाता उसके माता-पिता की देखरेख में रहेगा.

क्या होता है डीमैट अकाउंट?

डीमैट अकाउंट एक तरह का डिजिटल खाता है, जिसमें शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जाता है. यह बैंक अकाउंट की तरह ही काम करता है. पहले शेयरों के सर्टिफिकेट कागजी रूप में मिलते थे, जिनके फटने, खोने या चोरी होने का डर रहता था. डीमैट अकाउंट उन कागजी सर्टिफिकेट्स को डिजिटल (इलेक्ट्रॉनिक) फॉर्मेट में बदलकर लंबे समय तक सुरक्षित रखता है. शेयर या आईपीओ की खरीदारी करते वक्त वे सीधे आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं.

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