महंगा हुआ सोना, बढ़ी गोल्ड लोन की मांग! अगस्त में ही गिरवी रखे गए 12 हजार करोड़ रुपए के गहने

Gold Loan Demand in India 2025: सोने की कीमतों में हो रही लगातार तेजी ने लोगों को परेशान किया है. वहीं, निवेशक भी इस बढ़ती कीमत से सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं. भारतीय निवेशक शुरू से ही सोने को एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर देखते आए हैं और इसमें निवेश किया है. त्योहारी सीजन में तो सोने की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए है.

भारत में सोना खरीदने के साथ-साथ, सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 महीनों में भारतीयों ने 97,079 हजार करोड़ रुपये का गोल्ड लोन लिया हैं. आरबीआई के आंकड़े बताते है कि, अगस्त 2025 में गोल्ड लोन लेने वालों की सालाना आधार पर 117.8 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. इन डेटा से पता चलता है कि, भारतीय गोल्ड लोन की ओर आकर्षित हुए हैं.

डेटा से जाने गोल्ड लोन की स्थिति

जारी डेटा के अनुसार, मार्च 2025 तक 2,08,735 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन दिया गया था. इन आंकड़ों में जुलाई महीने में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और यह 2,94,166 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई. यानी कि, केवल 4 महीनों के अंतराल में ही 85 हजार करोड़ रुपए गोल्ड लोन के रुप में लिए गए.

यह तेजी अगस्त महीने में भी देखी गई और इस महीने में 12 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया गया. जानकारों का कहना है कि, लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन का सहारा ले रहे है. सोने की बढ़ी कीमतों से उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध हो जा रही है.

क्यों बढ़ रही है गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या?

सोने की बढ़ती कीमतों ने गोल्ड लोन लेने की दर को बढ़ाने का काम किया है. सोने की कीमते आसमान छू रही है. जिसका मतलब है कि, लोगों को सोने के बदले ज्यादा रुपए लोन के रुप में मिल रहे है. इसके अलावा, गोल्ड लोन लेना दूसरे लोन लेने की तुलना में आसान है. पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या बैंकों में पहले से ही बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में बैंक, गोल्ड लोन वालो को प्राथमिकता दे रहे हैं. क्योंकि इनकी लाइन बहुत लंबी नहीं होती. साथ ही बैंक भी लोन रिकवरी को लेकर सुनिश्चित रहते है.

त्योहारी सीजन में तो लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन को एक आसान विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया है. नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल और बैंकों के द्वारा गोल्ड की वैल्यू पर लगभग 85 प्रतिशत लोन आसानी से मिल जाता है और यह दूसरे लोन विकल्प की तुलना में किफायती भी होता है. यही कारण है कि, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गोवर्धन पूजा में बैंक जाने का है प्लान? पहले जान लें किन शहरों में है आज अवकाश