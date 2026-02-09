हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDA Hike पर बड़ा अपडेट, होली से पहले मिल सकती है 'गुड न्यूज'; अकाउंट में बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike पर बड़ा अपडेट, होली से पहले मिल सकती है 'गुड न्यूज'; अकाउंट में बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike News: होली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है. महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 परसेंट की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 09 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

DA Hike News: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2025 के लिए AICPI-IW इंडेक्स जारी कर दिया है. इसके आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के लिए DA या महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन होता है इसलिए इसे DA कैलकुलेटर भी कहा जाता है. चीजें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि होली से पहले मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पगार बढ़ सकती है.

सिर्फ मौजूदा ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी होली के त्योहार से पहले मोदी सरकार से अच्छी खबर मिल सकती है. जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 परसेंट की बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा रिलीज होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार  महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) 2-2 परसेंट बढ़ा सकती है. केंद्र सरकार मार्च से पहले  इसका ऐलान कर सकती है.  बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिश होने और उनके लागू होने तक 7th CPC (7th Pay Commission) के बेसिक वेतन पर ही DA का कैलकुलेशन होता रहेगा. 

क्या होता है AICPI‑IW? 

AICPI-IW या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक तरह का इंडेक्स होता है, जो तमाम तरह की चीजों और सेवाओं की कीमतों में समय-समय पर होने वाले बदलाव को दिखाता है. लेबर मिनिस्ट्री इसे हर महीने जारी करती है. केंद्र सरकार इस इंडेक्स के 12 महीने के एवरेज के आधार पर DA तय करती है.

दिसंबर 2025 में AICPI-IW 148.2 था, जिसके 12 महीने का एवरेज 145.54 है. कैलकुलेशन के बाद DA लगभग 60.33 परसेंट निकलता है. अभी का DA 58 परसेंट है इसलिए 2 परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है. चूंकि सरकार राउंड फिगर में अमूमन DA का ऐलान करती है इसलिए DA 60 परसेंट पर सेटल हो सकता है.

जून 2025 के AICPI-IW डेटा के आधार पर ही सरकार ने अक्टूबर 2025 में 3 परसेंट DA बढ़ाया था. तब DA 55 परसेंट से बढ़कर 58 परसेंट हो गया था. इस बार 2 परसेंट DA बढ़ने की उम्मीद है.

होली से पहले मिल सकती है 'गुड न्यूज'

केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी के DA की घोषणा मार्च में करती है इसलिए उम्मीद है कि घोषणा फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में हो सकती है. होली 4 मार्च को है इसलिए सरकार से इससे पहले अच्छी खबर मिलने की संभावनाएं हैं. पेंशनर्स के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ते को डियरनेस रिलीफ (DR) कहा जाता है, जो DA की दर से ही बढ़ता है. 

अगर केंद्र सरकार DA में 2 परसेंट की बढ़ोतरी करती है, तो जिन लोगों की बेसिक सैलरी 20,000 रुपया प्रति महीना है. उनकी सैलरी में 400 रुपये की बढ़ोतरी होगी. 30,000 की सैलरी वालों की 600 रुपये बढ़ेगी. जिनकी 1 लाख की सैलरी, उनकी सैलरी में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी.

ये भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट हुई लॉन्च; शुरू हुआ सुझाव लेने का दौर, वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद तेज

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 09 Feb 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
DA Hike DA Hike News DA Hike Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
Advertisement

वीडियोज

UP Election : AIMIM का प्रण यूपी में 2027 के चुनाव में बनेगी बुर्के वाली सीएम ! । Yogi Adityanath
Budget Session:Om Birla के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष... अविश्वास प्रस्ताव लानेे की हो गई तैयारी : सूत्र
Parliament Budget Session : OM Birla पर अगर विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव तो क्या हो पाएगा पास ?
Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi का गुरुमंत्र-
Jeffrey Epstein: 10 देशों के बड़े नेताओं की छुट्टी, Epstein Files पर INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
ट्रेंडिंग
Video: मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
शिक्षा
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget